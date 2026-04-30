В школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России»

Его введут со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах (17 часов), с 2027/28 учебного года — в шестом и седьмом классах (по 34 часа). Соответствующая информация появилась на сайте Минпросвещения.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, предмет крайне важен. Он основан на «изучении традиционных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев».

Ученики будут знакомиться с жизнью выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, которые сыграли значительную роль в развитии страны.

