В школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России»
Ученикам 5-7 классов начнут преподавать новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), сообщает «Осторожно, новости».
Его введут со второго полугодия 2026/27 учебного года в пятых классах (17 часов), с 2027/28 учебного года — в шестом и седьмом классах (по 34 часа). Соответствующая информация появилась на сайте Минпросвещения.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, предмет крайне важен. Он основан на «изучении традиционных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев».
Ученики будут знакомиться с жизнью выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, которые сыграли значительную роль в развитии страны.
