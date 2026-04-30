В Орехово-Зуеве провели семинар по допобразованию Подмосковья

Семинар-совещание по вопросам дополнительного образования детей прошел 29 апреля в администрации Орехово-Зуевского городского округа при участии представителей негосударственного сектора и экспертов отрасли, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники обсудили формирование единого образовательного пространства в сфере дополнительного образования. Основное внимание уделили соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, вопросам лицензирования и практической работе с муниципальным социальным заказом.

Отдельно рассмотрели использование Единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области». Специалисты дали разъяснения по нормативно-правовым аспектам и предоставили инструкции по включению организаций и предпринимателей в реестр исполнителей услуг.

В ходе открытого диалога участники проработали проблемные ситуации и обменялись опытом. Семинар организовали при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.