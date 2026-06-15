В Подмосковье с 1 сентября введут порядок приемки работ в МКД

Новый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества начнет действовать в Московской области с 1 сентября 2026 года. Документ регламентирует взаимодействие управляющих организаций и советов домов и устанавливает четкие сроки согласования, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Минстрой России утвердил правила, по которым оформляются акты приемки выполненных работ и оказанных услуг в многоквартирных домах. Документ вводит прозрачную процедуру и направлен на снижение числа споров между управляющими организациями и собственниками жилья.

Акт приемки оформляет управляющая организация после выполнения работ. Документ составляется в двух экземплярах: один остается у исполнителя, второй передается председателю или членам совета дома. Направить оба экземпляра необходимо не позднее пяти дней после оформления.

У председателя или членов совета есть 10 дней на рассмотрение документа. Они могут подписать акт либо направить мотивированный отказ с конкретными замечаниями. Если в течение 30 дней управляющая организация не получит подписанный экземпляр или отказ, акт считается согласованным. В случае отказа стороны обязаны оформить новый акт с учетом замечаний и повторно пройти процедуру согласования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.