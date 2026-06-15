В Ленинском округе Подмосковья начали строить опоры путепровода

Строительство дороги «МКАД – аэропорт Домодедово – Коробово» продолжается в Ленинском округе Подмосковья. Рабочие приступили к устройству второй опоры путепровода на въезде в ЖК «Горки Парк», открыть движение планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На стройплощадке задействованы 10 дорожников, инженерно-технический специалист и три единицы техники. Основные работы сосредоточены на возведении путепровода: строители начали забивку свай для второй опоры, всего проектом предусмотрено четыре опоры. Параллельно идет разработка котлована под подпорные стены.

«Основные работы сосредоточены на строительстве будущего путепровода. Строители приступили к забивке свай на второй опоре — они станут частью фундамента искусственного сооружения. Всего проектом предусмотрено строительство четырех опор. Параллельно ведется разработка котлована под устройство подпорных стен», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он добавил, что после ввода дороги транспортная доступность улучшится для 27 тыс. человек.

Новая двухполосная дорога протяженностью 2,2 км обеспечит удобный въезд в строящийся ЖК «Горки Парк» с федеральной трассы А-105. В ее составе появится путепровод длиной около 150 м. Также дорога даст возможность заезда в деревню Коробово со стороны Москвы, сократит время в пути на 15 минут и уменьшит перепробег на 6 км.

Участок пройдет от КП «Коробово» до въезда в ЖК «Горки Парк» параллельно трассе А-105 с устройством разворотной петли и заездом в деревню. Для пешеходов обустроят тротуары и установят новую автобусную остановку. Строительство выезда из ЖК выполнит застройщик.

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В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.