Подмосковье привлечет до 2,5 трлн руб инвестиций в 2026 году

Объем инвестиций в Московскую область по итогам 2026 года может достигнуть 2,4–2,5 трлн рублей. О прогнозе сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По словам Екатерины Зиновьевой, Подмосковье рассчитывает выйти на показатель 2,4–2,5 трлн рублей привлеченных инвестиций по итогам текущего года. Такой прогноз она озвучила в интервью ТАСС.

Зампред правительства подчеркнула, что регион уже преодолел отметку в 2 трлн рублей инвестиций. В качестве новой стратегической цели власти Московской области определили планку в 3 трлн рублей.

Регион продолжает работу по привлечению новых проектов в промышленность, науку и другие отрасли экономики, что позволяет ежегодно наращивать инвестиционный объем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 на 300 миллиардов рублей. Но, что очень важно — я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал Воробьев.