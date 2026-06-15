Росгвардия обеспечила порядок на Дне России в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии обеспечили общественную безопасность во время празднования Дня России 12 июня в Подмосковье. Порядка 350 росгвардейцев совместно с другими силовыми структурами не допустили нарушений на массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

12 июня около 350 сотрудников и военнослужащих главного управления Росгвардии по Московской области совместно с представителями других правоохранительных органов обеспечили правопорядок во время праздничных мероприятий.

Под усиленным контролем находились 75 площадей, парков и скверов региона, где прошли массовые гуляния и концерты. В них приняли участие более 60 тысяч человек, многие пришли с российскими триколорами.

Правоохранители уделяли повышенное внимание выявлению подозрительных предметов и обеспечению безопасности граждан в общественных местах. Благодаря слаженной работе силовиков нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.