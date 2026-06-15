Росгвардейцы провели урок безопасности в Люберцах

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны провели урок безопасности для воспитанников школьного лагеря школы № 26 13 июня в рамках акции «Каникулы с Росгвардией», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Мероприятие прошло при участии председателя региональной организации ветеранов войск правопорядка, подполковника милиции в отставке Владимира Халяпина. Акция в этом году приурочена к юбилею ведомства и направлена на профилактику правонарушений и происшествий с участием детей в период летних каникул.

Сотрудники Росгвардии напомнили школьникам основные правила личной безопасности. Особое внимание они уделили поведению во время прогулок: объяснили, почему нельзя уходить далеко от дома без разрешения родителей, как правильно реагировать на общение с незнакомыми людьми и что делать, если ребенок потерялся.

Ребятам также показали познавательный фильм об опасности бесхозных предметов. На примерах детям разъяснили, почему нельзя трогать оставленные на улице сумки, коробки и свертки, а о подобных находках необходимо сразу сообщать взрослым или в правоохранительные органы.

«Наша цель — не напугать детей, а дать им знания и уверенность. Когда ребенок понимает, как действовать в той или иной ситуации, он чувствует себя защищеннее. Мы рады, что смогли внести вклад в безопасность юных жителей города», — отметил врио начальника Люберецкого ОВО подполковник полиции Евгений П.

В завершение встречи школьники поблагодарили гостей за беседу и пообещали соблюдать правила безопасности во время каникул.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.