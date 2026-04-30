В Подмосковье 29 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Лесопожарная обстановка в Московской области 29 апреля оставалась стабильной — возгораний на территории гослесфонда не зарегистрировано. 30 апреля и 1–2 мая в регионе прогнозируется I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

30 апреля, а также 1 и 2 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем плюс 5–11 градусов, ночью — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.

В комитете напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.