Россиянам рассказали, как провести майские праздники в непогоду

В майские праздники 2026 года даже дождь и холод могут не помешать интересному отдыху. Общественная Служба Новостей собрала варианты досуга дома и в городе

Плохая погода на майских праздниках — не повод отказываться от отдыха. Провести время можно активно, познавательно или спокойно — в зависимости от настроения.

Один из вариантов — спорт дома или в зале. Подойдут онлайн-тренировки по йоге, пилатесу и танцам, упражнения с собственным весом или гирями. Альтернатива — бассейн или спа.

Непогода — удобный повод посетить музеи и выставки. Например, в Москве к 9 Мая работают экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе. Также открыты Третьяковская галерея, Пушкинский музей и Музей космонавтики.

Для спокойного отдыха подойдут кафе и рестораны с уютной атмосферой. Многие заведения предлагают мастер-классы и тематические программы, а столик можно забронировать онлайн.

Остаться дома — еще один вариант. Чтение, фильмы, творчество или настольные игры помогут провести время с пользой. Можно записаться на онлайн-курсы по фотографии или дизайну.

Также майские выходные подходят для планирования будущих поездок: изучения маршрутов, бронирования гостиниц и составления программы путешествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.