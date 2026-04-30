В Госдуме объяснили атаку ВСУ на Пермский край

Депутат Госдумы Михаил Романов прокомментировал атаку БПЛА в Пермском крае и заявил, что удары по тыловым регионам связаны с неспособностью Киева изменить ситуацию на фронте, сообщает Life.ru .

Михаил Романов заявил, что атаки на гражданские объекты в тыловых регионах свидетельствуют о попытке оказать давление на Россию. По его словам, такие действия не способны повлиять на обстановку на линии боевого соприкосновения, а безопасность граждан остается приоритетом.

«Это террористы, которые уничтожают мирных жителей — так же, как они уничтожали мирных жителей у себя, а также на территории ДНР и ЛНР. Собственно, из-за этого президент России и принял решение о проведении СВО— чтобы защитить мирных граждан. Поэтому враг, без сомнения, будет разбит, и Победа будет за нами», — резюмировал Романов.

Утром 30 в Пермском крае зафиксировали попытку атаки беспилотника на одну из промышленных площадок. Серьезных последствий удалось избежать, пострадавших и значительных разрушений нет. После ЧП учебные заведения региона перевели на дистанционный формат обучения.

