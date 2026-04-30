сегодня в 15:34

Молодой дагестанец получил ударом током и упал с высоты 20 метров в Москве

Вечером 29 апреля на Бибиревской улице в Москве инженер-электрик погиб после удара током во время работ на линии электропередачи. Парню было 28 лет, он приехал на заработки из Дагестана, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Инженер-электрик выполнял работы на линии электропередачи на Бибиревской улице.

Электрик находился на промежуточной опоре и проверял состояние проводов. Во время осмотра один из кабелей задел мужчину.

Рабочий получил высоковольтный удар током и упал с высоты около 20 метров. От полученных травм он скончался на месте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.