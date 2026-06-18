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6 пострадавших от атаки БПЛА на автобус эвакуируют в Белоруссию

Как рассказали в Минздраве России, шесть пострадавших от атаки украинского дрона на автобус в Брянской области (из них пять детей) планируется эвакуировать в Белоруссию, сообщает РЕН ТВ .

Ранее в Брянской области украинские беспилотники самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате удара ВСУ погибла женщина, сопровождавшая команду, также есть пострадавшие. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Медики оценивают состояние одного взрослого и одного ребенка как стабильно тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в ходе украинского теракта в Брянской области.

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