Максим Иксанов назвал скорость и эмоции вызовом для медиа

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Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил о кризисе журналистики. По его словам, редакции меняют работу из-за скорости, коротких форматов и эмоций.

В интервью изданию «Инк» Иксанов сказал, что классические подходы редакций все чаще проигрывают новым форматам потребления. Аудитория выбирает короткие и яркие материалы вместо традиционной аналитики.

«Излишняя дотошность оставит тебя в прошлом. Скорость и эмоциональная окраска здесь решают все больше», — отметил он.

Искусственный интеллект, по словам главы холдинга, уже помогает с техническими задачами, визуальным контентом и анализом больших данных. Но полностью доверять нейросетям создание текстов и видео пока рано.

Иксанов не считает замедление Telegram катастрофой. Часть аудитории проектов перешла в МАКС, а компании сокращают маркетинговые бюджеты. На этом фоне холдинг развивает бренд-медиа и ведет каналы крупных компаний в Telegram и VK.

News Media Holding объединяет более 70 изданий и свыше 280 медиаплощадок. В холдинг входят Mash, SHOT, LIFE, другие проекты и видеопродакшен.

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