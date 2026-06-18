Сати Казанова рассказала, как фанат пробрался к ней домой

Сати Казанова рассказала о поклоннике, который несколько раз попадал к ней в ЖК

Певица Сати Казанова рассказала о поклоннике, который несколько раз проникал в ее жилой комплекс и однажды бросился к ее двери, сообщает kp.ru .

Артистка вспомнила, что в тот момент открыла дверь после ванной — в халате и с полотенцем на голове. По ее словам, мужчина вел себя неадекватно.

«Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: „Сати Казанова, я вас люблю!“. Я успела захлопнуть дверь с криками: „Охрана, полиция!“. Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, говорили, что он нездоров, и отпускали его. И вот так он несколько раз пробирался», — рассказала певица.

Казанова добавила, что это был не единственный случай. Другой поклонник долго преследовал ее, пытался завязать разговор и произвести впечатление. Однажды он пробрался на женское мероприятие, переодевшись в платье и парик.

Певица также рассказала, что в начале карьеры быстро стала больше зарабатывать. Она помогала родителям и покупала дорогие вещи, но позже стала относиться к деньгам спокойнее.

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