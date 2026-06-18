Ефимов: с начала года по реновации полностью расселили свыше 100 ветхих домов

С начала текущего года в новостройки по программе реновации переехали жители еще 106 домов старого жилого фонда, расположенных в 10 административных округах, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что новые квартиры с готовой улучшенной отделкой получили более 7 тыс. семей.

«Программа реновации подразумевает волновое переселение. Благодаря этому принципу жители расселяемых домов переезжают в новостройки, возведенные на месте старых зданий. Больше всего объектов освободили на востоке и северо-востоке столицы — по 17 в каждом округе, на юго-востоке — 16», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Полностью расселенные дома демонтируются с помощью технологии «умный снос». Она дает возможность экологично и безопасно разобрать здания по частям, а строительный мусор отправить на переработку.

«В Алтуфьевском районе освободили 11 зданий, в Новогирееве — 8, Западном Дегунине и Люблине — по 6 домов в каждом, в районах Царицыно, Очаково-Матвеевское и в Троицке — по 5. Участники реновации переезжают в современные квартиры чаще всего в районе проживания. Горожане могут получить информацию по всем вопросам переезда в информационных центрах по переселению на первых этажах новостроек», — прокомментировали в Департаменте градостроительной политики.

Заключать договоры на равнозначное жилье участникам программы помогают специалисты столичного департамента городского имущества.

«В Алтуфьевском районе в новые квартиры из полностью расселенных с начала года домов переехали почти 1,7 тыс. жителей, в Новогирееве — около 1,6 тыс. горожан. В Западном Дегунине в освобожденных домах проживали почти 1,3 тыс. человек, а в Люблине — приблизительно 1,2 тыс. участников программы. Все они получили квартиры в тех же районах, где расположены их старые дома», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, прежде всего для людей с особенностями здоровья и пожилых москвичей.