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Более 500 рейсов отменено и задержано в аэропортах в Московском регионе

527 рейсов отменили и задержали во всех аэропортах в Московском регионе. Самая напряженная ситуация наблюдается в Шереметьево: на вылет 50 рейсов отменили и 71 задержали, на прилет 60 и 76 соответственно, сообщает SHOT .

Во Внуково на вылет отменили 24 рейса и задержали 56, на прилет 17 рейсов и 77 соответственно.

В Домодедово на вылет девять рейсов отменено и 16 задержано. На прилет 10 и 56 рейсов соответственно.

В Жуковском минимум четыре рейса задержали на вылет и минимум один отменили на прилет.

Как уточняет «Подъем», отечественные авиакомпании «Россия» и «Победа», «Аэрофлот» попросили пассажиров отмененных рейсов не приезжать в воздушную гавань. Также людям рекомендовали решать проблемы с билетами дистанционно.

Ночью и утром в четверг аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.

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