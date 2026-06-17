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Путин поручил оказать помощь пострадавшим в ходе теракта ВСУ в Брянской области

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в ходе украинского теракта в Брянской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Брянской области украинские беспилотники самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате удара ВСУ погибла женщина, сопровождавшая команду, также есть пострадавшие. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Глава государства позвонил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым.

В атакованном ВСУ автобусе ехала детская футбольная команда из Беларуси.

Как отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пострадавшие ребята доставлены в Брянскую областную детскую больницу. На месте ЧП работают медики и психологи.

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