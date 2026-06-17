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Львова-Белова: у пострадавших от удара ВСУ под Брянском детей осколочные ранения

Дети из Белоруссии, пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, доставлены в Брянскую областную детскую больницу. У них диагностированы осколочные ранения. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По предварительным данным, всего в результате удара пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая гомельскую детскую футбольную команду.

На месте ЧП работают медики и психологи. Все пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Львова-Белова отметила, что находится на связи со своим белорусским коллегой Александром Матюшонком, уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной и профильными ведомствами.

17 июня украинский дрон атаковал на трассе под Брянском автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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