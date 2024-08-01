Пенсия и зарплата цифровыми рублями: готовы ли россияне к новой реальности

О том, насколько готова экономика и россияне к массовому внедрению цифрового рубля через год, читайте в материале РИАМО.

ЦБ начнет массовое внедрение цифрового рубля с июля 2025 года, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ровно через год не только субъекты бизнеса, но и рядовые россияне наполнят свои «кошельки» цифровыми рублями. Читайте, в какой степени подготовлена экономическая почва и непосредственно граждане для такого революционного перехода.

Россиян привлекает возможность получать пенсию и зарплату в «цифре»

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Учитывая опыт представителей российского финансового сектора быстро адаптироваться к экономической турбулентности, можно с уверенностью сказать, что к анонсируемой дате российская экономика будет вполне готова к внедрению новой формы валюты, считает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

По данным исследования «Выберу.ру», в момент анонса теста цифрового рубля в апреле 2023 года более 40% опрошенных россиян не доверяли нововведению, а в августе того же года картина изменилась: респондентов, которые с недоверием относились к цифровому рублю, было значительно меньше — 23%. В июне 2024 года опрос той же группы россиян показал, что практически 90% опрошенных считают цифровой рубль важным экономическим прорывом, который не только обезопасит россиян от мошенников, но и упростит жизнь в принципе.

Больше всего россиян привлекает тот факт, что социальные выплаты и пенсию можно будет получать цифровыми рублями (об этом сказали 47% респондентов), еще 18% отметили, что главное преимущество цифрового рубля — это возможность рассчитываться без интернета, а 16% респондентов признались, что будут чувствовать себя спокойнее, зная, что единственным эмитентом цифрового рубля будет Банк России, то есть простор для действий мошенников значительно сузится, рассказала эксперт.

«Однако стоит помнить, что мошенники могут воспользоваться недостаточной осведомленностью населения в области обращения с цифровым рублем. Я думаю, что ближайший год регулятор и игроки финансового рынка должны посвятить усиленному просвещению населения в вопросах финансовой грамотности, чтобы минимизировать риск мошенничества», — отметила Романенко.

Не все россияне готовы к введению цифрового рубля

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Внедрение цифрового рубля — это следующий закономерный шаг в развитии и совершенствовании денежно-кредитной и платежной системы России, отмечает кандидат экономических наук, доцент ГУУ Светлана Сазанова.

Причем, Банк России уверен, что внедрять цифровой рубль постепенно будет возможно уже с июля 2025 года, поскольку пилотный проект, в котором участвовало 600 сотрудников 12 банков успешно реализован.

«С учетом того, что в пилотном проекте участники-физические лица открывали и закрывали электронные кошельки, пополняли их, а также делали переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, можно предположить, что внедрение цифрового рубля начнется именно с физических лиц», — говорит эксперт.

На юридических лицах цифровой рубль не тестировался, будет ли такой проект осуществлен Банк России не комментирует.

Введением цифрового рубля Банк России планирует достичь снижения издержек, связанных денежным обращением и платежами, как для юридических и физических лиц, так и для государства, комментирует Сазанова. Помимо этого, цифровой рубль, по мнению экспертов Банка России, позволит обеспечить высокий уровень сохранности и безопасности денежных средств граждан, повысить уровень конкуренции на финансовом рынке и улучшить условия клиентского обслуживания.

«Однако стоит отметить что не все россияне готовы к данной инновации. Люди пожилого возраста, особенно в небольших городах, предпочитают держать деньги в наличной форме, потому что им сложно осуществлять переводы платежи по банковским картам или они не умеют пользоваться банковскими приложениями на смартфонах», — отмечает эксперт.

Сейчас в России использует смартфоны 71% населения страны, но ожидается, что через пять лет, к 2029 году, уже 83% населения будут использовать смартфоны, добавляет она.

По мнению Сазановой, для внедрения цифрового рубля в ближайшие пять лет необходимо разработать мероприятия, адаптирующие старшие поколения к программам и приложениям, позволяющим пользоваться цифровым рублем и электронными кошельками.

«Таким образом, чем удобнее будет для россиян использование цифрового рубля в дополнение или вместо рубля в наличной и безналичный форме, тем быстрее им безболезненнее произойдет его внедрение», — резюмирует экономист.

Готовность экономики и россиян к цифровому рублю зависит от ряда условий

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Российская экономика может быть готова к внедрению цифрового рубля, если будут выполнены несколько условий, высказывает свою точку зрения директор проектов консалтинговой компании Arthur Consulting Севиль Баер.

Во-первых, необходимы обновления технической инфраструктуры банков и платежных систем. Во-вторых, требуется четкое законодательное регулирование, касающееся безопасности и конфиденциальности.

«Экономическая стабильность также важна, так как давление на экономику может подорвать доверие к новой валюте, хотя этот фактор можно рассматривать как стимулирующий интерес и доверие людей к новому виду национальной валюты», — подчеркивает эксперт.

По ее мнению, успешное окончание пилотного проекта цифрового рубля поможет выявить и устранить проблемы до массового запуска, времени для этого достаточно.

Готовность россиян к цифровому рублю зависит от информированности и доступности технологий, считает Баер. Образовательные кампании и инструкции помогут пользователям быстрее адаптироваться. Безопасность и доверие к цифровому рублю также критически важны.

«Если цифровой рубль принесет экономические преимущества, такие как снижение транзакционных издержек и удобство использования, это улучшит повседневные финансовые операции, контроль за финансами и доступ к новым финансовым сервисам. Однако могут возникнуть опасения по поводу конфиденциальности и киберрисков. Крайне необходимо провести достаточную образовательную и просветительскую работу, чтобы донести до населения преимущества данного вида национальной валюты, а также нивелировать потенциальные риски и опасения пользователей», — уверена эксперт.