Участники программы «Сделано в Москве» заработали свыше 110 млн рублей с начала года

Участникам программы «Сделано в Москве» удалось заработать более 110 млн рублей с начала года. В столице оказывают всестороннюю поддержку представителям бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Представителям бизнес-сообщества предоставляют гранты и субсидии на развитие своего дела, льготные кредиты, доступ к полезным онлайн-сервисам, консультациям и обучению. Особое внимание уделяют продвижению локальных брендов. Для этого в 2022 году появился проект «Сделано в Москве». Сейчас его участниками являются свыше 5,5 тыс. предприятий.

Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что при помощи программы с начала года предприниматели Москвы заработали свыше 110 млн рублей.

«Чаще всего ее возможностями пользуются производители одежды, аксессуаров, товаров для дома, продуктов питания и оборудования. Самые востребованные инструменты продвижения — размещение продукции на витринах офлайн-магазинов „Сделано в Москве“, участие в отраслевых выставках и выход на маркетплейсы», — рассказала она.

Освобождение ряда ниш после ухода с рынка некоторых иностранных брендов способствовало росту импортозамещения. В Москве решили помочь предприятиям заявить о себе, а покупателям — найти достойный аналог товарам с Запада.

Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В День российского предпринимательства, который отмечают 26 мая, участники проекта рассказали, как развиваются и приобретают доверие широкой аудитории городские компании.

В онлайн-шоуруме, который запустили на платформе «Сделано в Москве», есть 23 тыс позиций, например, одежда, косметические средства, ювелирные украшения, бытовая техника, товары для дома, детей, животных, творчества, спорта. Стать участниками могут организации, чьи производства расположены в столице. Для этого достаточно оставить заявку на сайте проекта.

Кроме онлайн-шоурума, предприниматели могут воспользоваться продвижением на маркетплейсах. Они могут опубликовать свои товары на фирменных страницах «Сделано в Москве», чтобы расширить аудиторию и увеличить объем продаж. Этим инструментом воспользовался и столичный разработчики косметики для волос, который выпускает крем-краски, шампуни, кондиционеры.