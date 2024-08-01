Первая по богатству: что известно об основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук и ее разводе

О том, что известно об основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук и ее предстоящем разводе, читайте в материале РИАМО.

Владислав Бакальчук, муж основательницы крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, назвал не радужными перспективы их семейного бизнеса. Он сделал это заявление на фоне грядущего слияния компаний Wildberries и Russ Outdoor, а также бракоразводного процесса с супругой. Подробности о том, что известно о самой богатой женщине России Татьяне Бакальчук и ее предстоящем разводе, читайте в материале РИАМО.

Что известно о Татьяне Бакальчук

Фото - © РИА Новости

Татьяна Ким появилась на свет 16 октября 1975 года в населенном пункте Газопровод, который находится в Ленинском районе Московской области. Она является кореянкой по национальности. Ее родители родились в Советском Союзе. Отец работал инженером и окончил Ленинградский институт связи, а мать была учительницей начальных классов и получила образование в Грозненском педагогическом институте. У Татьяны есть брат и сестра, она была старшей в семье.

В 1997 году она закончила обучение в Коломенском педагогическом институте на факультете иностранных языков. После этого она начала работать учительницей английского языка в школе и дополнительно занималась репетиторством. В интервью ТАСС в 2020 году она рассказала, что некоторое время училась на дизайнера, но потом оставила эту профессию. В начале 2000-х годов Татьяна встретила своего будущего мужа, бизнесмена Владислава Бакальчука.

Информация о том, где именно Татьяна Ким познакомилась с ним и как развивались их отношения, остается неизвестной. Семья предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни в интервью. Однако известно, что они встретились в начале 2000-х годов и поженились всего через полтора месяца после знакомства. Владислав стал ее деловым партнером. В браке с Владиславом Бакальчуком у Татьяны родилось семь детей. В их многодетной семье есть двойняшки, родившиеся в 2021 году, два сына и три дочери.

Как Татьяна Бакальчук создала Wildberries

Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

Основательница Wildberries считает себя self-made woman (женщиной, добившейся успеха самостоятельно) и начала свой бизнес с нуля, создавая сайт с каталогом товаров буквально на коленке. В своих интервью она неоднократно отмечала, что ей всегда было некомфортно общаться с продавцами, поэтому она придумала способ покупать вещи без назойливых консультантов и очередей на кассе.

В 2004 году вместе со своим супругом Татьяна Бакальчук создала собственный сайт-каталог, запустила рекламу в Интернете и выделилась среди конкурентов, добавив всего 10% к стоимости товаров и не требуя предоплаты от клиентов. Уже в первый день работы сайта поступило несколько заказов. Так началась история компании Wildberries (в переводе с английского — «дикие ягоды»).

Сотрудничество с зарубежными поставщиками стало важным этапом в развитии Wildberries. С 2006 года прямые контракты с зарубежными брендами помогли значительно расширить ассортимент и привлечь больше покупателей. Открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с примерочными также способствовало успеху компании. Возможность заказать на примерку сразу несколько товаров и вернуть то, что не подошло, привлекла еще больше клиентов. Количество заказов начало расти, что потребовало развития логистической инфраструктуры. Компания открывала новые логистические центры и склады, оптимизировала работу с поставщиками. Собственная служба доставки также улучшила качество обслуживания клиентов.

Следующим шагом стало привлечение новых продавцов на платформу. С 2010 года партнеры за небольшую комиссию получили доступ к широкой аудитории потенциальных клиентов. Wildberries превратился в маркетплейс с миллионами разнообразных товаров. Сегодня сайт занимает лидирующие позиции по посещаемости в России, а пункты самовывоза Wildberries расположены по всей стране.

Что известно об объединении Wildberries и Russ Outdoor

Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори

В июне 2024 года компания Wildberries объявила о своем объединении с крупнейшим национальным оператором наружной рекламы — группой Russ. Идея создания платежной системы для операций в российской валюте по всему миру, а также запуск глобальной офлайн-сети с собственными логистическими центрами, магазинами, складами и офисами получила поддержку российских властей и стала новым этапом в развитии компании.

В начале июля партнеры учредили совместную фирму — ООО «РВБ» с уставным капиталом 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежат Wildberries, а 35% — компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». Генеральный директор «Русс Аутдор» — Роберт Мирзоян, который также является исполнительным директором компаний Russ.

Почему Татьяна Бакальчук решила развестись с мужем

Фото - © РИА Новости

23 июня стало известно, что бизнесмен Владислав Бакальчук встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Предприниматель рассказал, что его жена Татьяна ушла из дома, начала работать с «непонятной компанией» и теперь теряет семейный бизнес. Бакальчук заявил, что вместе с Татьяной строил бизнес в течение 21 года, а теперь его пытаются захватить рейдеры.

Кадыров пообещал, что поможет Бакальчуку остановить «рейдерский захват» компании и уже дал соответствующее поручение депутату Госдумы Адаму Делимханову. В Кремле отреагировали на слухи о захвате Wildberries, заявив, что не видели никакого заявления от Кадырова.

В тот же день, 23 июля, сама Татьяна Бакальчук отреагировала на слова мужа Владислава о якобы рейдерском захвате Wildberries и сообщила, что это неправда. Она подтвердила, что ушла из семьи и начала бракоразводный процесс. При этом Татьяна подчеркнула, что Владислав Бакальчук не имеет никакого отношения к управлению делами в компании.

«Сделка [с компанией Russ — прим. РИАМО] полностью одобрена и поддержана, и спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка», — сказала основательница Wildberries. В свою очередь Владислав Бакальчук заявил, что не намерен сдаваться и хочет сохранить семью.

Каковы перспективы развода Татьяны Бакальчук

Фото - © Наталья Филатова / Фотобанк Лори

Татьяна Бакальчук 30 июля официально подала на развод с супругом после более 20 лет брака. По словам основательницы Wildberries, в семье появились разногласия задолго до сделки о слиянии маркетплейса с компанией Russ. Шумиха вокруг бизнеса для Татьяны стала последней каплей для принятия решения о расставании с мужем.

Дело о разводе самой богатой женщины России будет рассматривать судья Савеловского районного суда Москвы Анастасия Миронова. Другие детали пока не известны, а дата первого заседания пока не назначена. Юрист Илья Русяев считает, что бракоразводный процесс основательницы Wildberries с ее мужем может продлиться несколько лет — это зависит от многих факторов.

Эксперт указывает, что развод может осложнить такой фактор, как раздел совместного бизнеса и крупных активов. Кроме того, основной проблемой станет возможное наличие брачного контракта. Если такового нет, то раздел имущества будет совершен согласно законодательству РФ.

Если же брачный контракт имеется, то суду предстоит очень долго выяснять, какая часть компании была основана до брака, а какая — после. Он будет оценивать вклад в бизнес каждого из супругов. Также на продолжительность развода повлияет наличие семерых детей. Суду придется учесть интересы каждого из них и решить вопросы об опеке и алиментах.

Русяев считает, что процесс может занять как несколько месяцев, так и годы. А высокий общественный интерес только усугубит ситуацию и создаст дополнительное давление на суд. Между тем Владислав Бакальчук уже заявил, что перспективы у их семейного бизнеса с Татьяной не радужные.

«Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные», — отметил он. По словам Владислава, он не жалеет, что все эти годы работал в тени Татьяны. Для мужчины всегда была главной семья, а не громкие заголовки про компанию, которую якобы основала в одиночку женщина. По словам мужчины, слова «основательница Wildberries» были элементом маркетинга и пиара, а образ self-made woman помогал фирме в развитии и продвижении.