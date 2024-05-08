«Мирная конференция» по Украине в Швейцарии: в чем смысл мероприятия, которое пройдет без России

Зачем обсуждать завершение военного конфликта, не приглашая к разговору одну из сторон этого конфликта, разбираемся в материале РИАМО.

На 15-16 июня 2024 года в швейцарском курорте Бюргеншток запланировано проведение так называемой «мирной конференции» по Украине. К участию приглашены более 160 делегаций, но кто из них приедет, пока не очень понятно. При этом ключевым вопросом остается посещение мероприятия представителями стран БРИКС (кроме России, которой в Бюргенштоке точно не будет) и прежде всего Китая.

Что известно о «мирной конференции» в Швейцарии

Фото - © РИА Новости

Инициатором проведения «мирной конференции» 15 января 2024 года выступила президент Швейцарии Виола Амхерд. Это произошло сразу после предыдущего мероприятия на ту же тему, организованного в швейцарском Давосе в преддверии Всемирного экономического форума. Тогда для обсуждения ситуации на Украине собрались представители 83 стран и международных организаций. Делегатов от России и Китая среди них не было, и встреча завершилась без каких-либо внятных результатов.

Ранее, в 2023 году, мир на Украине обсуждали 28-29 октября на Мальте, 5-6 августа в аравийской Джидде и 24 июня в Копенгагене. Планируемая конференция в Швейцарии преподносится организаторами как продолжение всех этих предшествующих встреч.

В основу всех вышеупомянутых мероприятий положен так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского, выдвинутый им еще в ноябре 2022 года. В нем предусмотрены такие пункты, как возврат к российско-украинским границам 1991 года, вывод российских войск с Украины и расследование военных преступлений РФ на Украине специальным международным трибуналом. По мере того как успехи Вооруженных сил Украины на поле боя становятся все более призрачными, перспектива реализации данного плана выглядит все менее реализуемой. Однако международный переговорный процесс, запущенный после его объявления, продолжается.

Протесты в Грузии весной 2024: почему конфликт возобновился и что будет дальше>>

Что заявляла Россия об участии в конференции

Фото - © Медиасток.рф

Российское руководство не раз заявляло о бессмысленности проведения каких-либо мероприятий по украинской ситуации без участия России. Так, 11 апреля президент РФ Владимир Путин назвал идею проведения конференции в Швейцарии без участия России «паноптикумом».

«Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся», – сказал российский лидер, добавив: «Было бы смешно, если бы не было так грустно».

На следующий день после заявления Путина в похожем тоне высказался о швейцарской конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«То, что это путь в никуда, мягко выражаясь, очевидно любому нормальному политическому обозревателю... Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному», – заявил глава МИД.

Кроме того, Лавров заявлял, что Швейцария в принципе не подходит России как место проведения каких-либо конференций.

«Она никакая не нейтральная сторона, она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную», – сказал министр.

О том же самом говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта страна утратила свой нейтральный статус, способность быть посредником. Она встала на сторону киевского режима, активно его поддерживает, занимает антироссийскую позицию, вводит против нас санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности», – заявила спикер.

По словам Захаровой, для проведения конструктивных переговоров по Украине в повестке саммита должны быть совсем другие вопросы, такие как «прекращение оружейных поставок ВСУ, подтверждение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, признание современных территориальных реалий, деструктивная роль расширения НАТО, незаконность санкционной политики, неонацистская сущность киевского режима, соблюдение Киевом прав человека, нацменьшинств и русскоязычных граждан».

«Однако о такой повестке швейцарцы даже не задумываются», – подчеркнула Захарова.

В МИД РФ также не раз заявляли, что Россия в принципе не будет участвовать в каких-либо обсуждениях «формулы мира» Зеленского.

Помогут ли Украине деньги из США и чего Америка хочет добиться от России>>

Что известно об участии в швейцарской конференции других стран

Фото - © Unsplash.com

Несмотря на заявление швейцарского МИДа о приглашении на конференцию в Бюргенштоке более чем 160 делегаций, далеко не все из них подтвердили свое участие. В частности, до сих пор непонятно, приедут ли на мероприятие представители стран БРИКС. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов 5 мая, президент Швейцарии Виола Амхерд не смогла сообщить ничего конкретного. О том, что решение об участии его страны в конференции еще не принято, 2 мая заявлял официальный представитель МИД Индии.

Пока о своем решении приехать в Бюргеншток сообщили Литва, Польша и Словакия. Что касается участия США, то сообщалось о планах президента страны Джо Байдена посетить конференцию – правда, не на официальном уровне, а в швейцарской прессе со ссылкой на источники. При этом пресс-секретарь посольства США в Берне заявил, что «президент Байден не подтвердил свое участие в составе делегации».

Серьезный аргумент: что такое тактическое ядерное оружие и в каких случаях его могут применять>>

В чем смысл проведения конференции по Украине без участия России

Фото - © Unsplash.com

В официальном сообщении швейцарского МИДа говорится, что цель конференции в Бюргенштоке заключается в том, чтобы «приблизить будущий мирный процесс и разработать практические шаги в его направлении».

«Все участники конференции смогут высказать идеи и представления о справедливом и долгосрочном мире на Украине», – отметили в ведомстве.

По мнению политтехнолога, автора популярного телеграм-канала «Политджойстик» Марата Баширова, реальная цель встречи в Бюргенштоке отличается от официально объявленной. Как сказал эксперт в разговоре с РИАМО, задача встречи – это сбор денег на ведение войны.

«Это главная задача. И, соответственно, выкуп старого советского оборудования, которое до сих пор еще есть в мире. Это оборудование как раз выкупается на американские деньги. Если страны сами отдадут, то еще лучше. То есть такая попытка, на самом деле, всех повязать определенной круговой порукой. Поэтому нас не должно вводить в заблуждение прилагательное “мирная”, которую они там используют. Это полная ложь», – полагает Баширов.

По мнению эксперта, помимо стран НАТО, участвующих в финансировании войны, все остальные будут крайне осторожно относиться к участию в данном мероприятии: «Потому что все понимают, что если разговаривать про мир, то там должна присутствовать Россия, а Россия туда не собирается приезжать. Да и приглашения не было».

Баширов отметил, что подобная позиция очень четко отражена в заявлении Папы Римского, которому тоже прислали приглашение, но он сказал, что без участия России эта конференция бессмысленна.

«А так как католиков в мире огромное количество, то любая страна, в которой живут граждане-католики, конечно, оглядывается на заявление Папы Римского», – отметил эксперт.

Задача конференции – не мир, а принуждение к миру

Фото - © Unsplash.com

Похожее мнение высказал бывший украинский политик Олег Царев. Он считает, что мероприятие в Бюргенштоке рассчитано не на достижение мира, а на коллективное выдвижение России условий мира.

«Знала ли подобное мировая история? О да. 1 января 1942 года в Вашингтоне 26 государств, в том числе не участвующие во Второй мировой войне Гаити, Гватемала, Сальвадор и ряд других, подписали Декларацию Объединенных Наций, объединившись под лозунгом “полной победы над врагами” и обязавшись не заключать сепаратного мира. Если бы они при этом еще выдвинули противникам конкретные требования, сходство с задуманным в Бюргенштоке мероприятием было бы больше. Требование же безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии впервые выдвинули спустя год Черчилль и Рузвельт в Касабланке. А теоретически такое требование могло прозвучать позднее и от куда большего числа государств, тем более что учредительная конференция ООН в Сан-Франциско началась еще до падения Берлина», – провел исторические параллели Царев.

По его мнению, разница между тогдашней и нынешней ситуацией не столько в том, что России предложат чуть лучшие условия, чем безоговорочная капитуляция.

«Самое главное, что Объединенные Нации могли добиться от противников своих целей, тогда как участники бюргенштокской конференции заставить Россию принять их условия не смогут, потому что значительная часть мира сохраняет хорошие или нейтральные отношения с Россией. Оказалось, что в одиночку, без стран Глобального Юга, Запад не в состоянии нанести значительный ущерб России», – отметил Царев.

Для этого, по мнению политика, в Бюргеншток и зовут лидеров Глобального Юга. «Расчет на то, что приглашение на такую конференцию польстит честолюбию некоторых руководителей, которые увидят в ней повод показать значимость своих государств, до недавнего времени в мировой истории малозаметных. Устроители конференции полагают, что если требования (ультиматум) к России будут поддержаны Китаем, Индией и другими странами Юга, то России ничего не останется, как поддаться давлению», – считает Царев.

При этом, по мнению политика, пока шансов на участие Юга в конференции не много. Если оно так и не состоится, мероприятие станет всего лишь пиаром его участников, и прежде всего Зеленского.

«Но это палка о двух концах, потому что вместе с этим Зеленский получит более жесткие переговорные рамки – от имени мирового большинства они будут установлены и для Киева. Фактически участники конференции заблаговременно сыграют ту же роль, что исполнил Борис Джонсон после стамбульских переговоров: после бюргенштокской конференции Украине еще сложнее будет пытаться добиться мира на реалистических условиях. И это при том, что у Украины и без этого есть серьезные препятствия для полноценного урегулирования», – полагает Царев.

Советское наследие: как Украина модернизировала ЗРК С-200 и применяет их для атак на Россию>>

Что будет означать для России участие в конференции Китая

Фото - © Unsplash.com

По мнению Баширова, участие в конференции Китая было бы логичным действием со стороны Пекина, потому что на сегодняшний день «они являются ключевой страной, которая последовательно предлагает достижение мира». При этом, как отметил эксперт, для России присутствие Китая в Бюргенштоке было бы положительным моментом.

«Китайцы всегда используют все площадки, где можно продвигать свою повестку, а эта повестка, которую на сегодняшний день они озвучили – предварительный план из 12 принципов. Они еще год назад его продвигали. Соответственно, они продолжают планомерно работать в рамках этого заявления, не становясь ни на чью сторону. При этом эти 12 принципов полностью учитывают нашу позицию для старта переговоров», – отметил эксперт в разговоре с РИАМО.

Мира с Зеленским быть не может

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

Баширов полагает, что «можно забыть вообще про любой мирный договор, если ставить рядом с ним фамилию Зеленского, Ермака или Порошенко», потому что они объявлены Российской Федерацией в розыск за уголовные преступления.

«Это очень четкий, кстати сказать, сигнал всему миру, тем странам, которые обдумывают, в каком формате принимать участие в этой конференции. Там же американцы давят, чтобы было большое количество участников. Так вот, на самом деле Российская Федерация очень вовремя объявила в розыск группу тех лиц, которые захватили власть на Украине. Мы четко дали понять, что они не являются для нас валидными представителями будущей переговорной группы. Поэтому никакого мирного договора, в котором будет участвовать Зеленский, не будет. Более того, Российская Федерация фактически дает понять, что и Зеленский, и Порошенко незаконно занимают посты главы, что они получили эти должности в результате военного переворота в 2014 году», – пояснил эксперт.

По мнению Баширова, мир на Украине наступит, только когда этого захочет Россия, и только с теми условиями, которые учитывают безопасность «наших сограждан – в первую очередь тех, которые являются частью русской и православной культуры», потому что именно они являются основным объектом нападок со стороны украинских властей.