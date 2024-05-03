Протесты в Грузии весной 2024: почему конфликт возобновился и что будет дальше

О причинах и ходе столкновений на улицах грузинских городов, а также в зале заседаний национального парламента читайте в материале РИАМО.

В апреле 2024 года в Грузии возобновилась история, завершившаяся около года назад, когда в столице страны прошли массовые акции протеста против принятия парламентом закона об иноагентах. Однако в этот раз грузинские законодатели, похоже, настроены более решительно.

В чем причины протестов 2023 и 2024 годов

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Как и в 2023 году, протесты 2024-го начались одновременно с рассмотрением в однопалатном грузинском парламенте закона об иноагентах. Правда, на этот раз в законодательный орган был внесен один законопроект, а не два. При этом внесенный законопроект, по словам исполнительного секретаря правящей грузинской партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамуки Мдинарадзе, практически идентичен законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», внесенному годом ранее. Единственное отличие состоит в том, что термин «агент иностранного влияния» заменен новым — «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Напомним, что, согласно законопроекту 2023 года, в Грузии предлагалось создать Реестр неправительственных организаций (НПО) и СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Иноагенты, не зарегистрировавшиеся в качестве таковых, могли быть подвергнуты наказанию в виде штрафа в 25 тысяч лари (более 9 тысяч долларов). При этом уголовного наказания за нарушение требований закона не предусматривалось.

В 2023 году законопроект был принят только в первом чтении, после чего из-за начавшихся массовых протестов власти отказались от его принятия. Однако в 2024 году процесс уже зашел дальше: 17 апреля законопроект был принят в первом чтении, а 1 мая — во втором.

Реакция на законопроект об иноагентах в Грузии и за рубежом

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Уже 5 апреля, спустя два дня после объявления о повторном внесении законопроекта об иноагентах в грузинский парламент, это решение подверглось критике со стороны Госдепартамента США. Среди прочего, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер намекнул, что данное решение может повлиять на перспективы вступления Грузии в ЕС.

«Мы глубоко обеспокоены, что внесенный в парламент Грузии законопроект собьет ее с европейского пути, а также нанесет урон организациям демократического общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии», — написал дипломат в соцсети X.

15 апреля, в первый день рассмотрения законопроекта в парламенте, депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился на представителя правящей партии Мамуку Мдинарадзе и ударил его прямо во время выступления. В этот же день в Тбилиси начались столкновения между протестующими против принятия закона и полицией.

Несмотря на это, два дня спустя законопроект был принят в первом чтении. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае принятия законопроекта она наложит на него вето (то же самое президент говорила и в 2023 году).

19 апреля грузинскую законодательную инициативу раскритиковали уже в Евросоюзе. Выступая на брифинге в Брюсселе, Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявил, что новый законопроект не отвечает принципам ЕС и может иметь последствия для вступления страны в организацию.

В ответ на это председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, когда ЕС предложит стране членство.

1 мая на фоне продолжающихся протестов парламент Грузии принял законопроект об иноагентах во втором чтении.

2 мая МИД Грузии сообщил, что премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за поставленного ему условия приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте.

Ситуация в Грузии может ухудшиться

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Комментируя протесты в Грузии, а также официальные заявления руководства страны и стран Запада, большинство экспертов констатируют, что пик конфликта может быть еще впереди.

Так, по мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктории Федосовой, причиной антиправительственных волнений в Грузии стало сближение страны с Россией и попытки Запада этому помешать.

«Несмотря на все усилия США и их западных партнеров превратить Грузию в антироссийский оплот, парламент этой страны взял курс на суверенизацию информационного пространства, поскольку в стране существует множество неправительственных некоммерческих организаций, которые проводят интересы внешних игроков, в частности Вашингтона. И, конечно, в преддверии осенних парламентских выборов активизировалась работа этих НКО по смещению действующего правительства, которое пытается сохранить сбалансированный курс в отношении России: было восстановлено авиасообщение между Тбилиси и Москвой, есть индикаторы восстановления экономических отношений. Все это, конечно же, не может нравиться Западу», — полагает эксперт.

По мнению Федосовой, тот факт, что парламент Грузии принял законопроект во втором чтении, говорит о его планах «не сворачивать с этого курса».

«Но западникам нужно только полное подчинение: никакой справедливой, взвешенной информации не позволено иметь населению тех стран, которые они выбрали мишенью. Поэтому по мере продвижения к избирательной кампании в Грузии вполне можно ожидать усиления протестов», — прогнозирует специалист.

Политолог и глава Института политических исследований Сергей Марков обратил внимание на слова основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, из которых, по мнению эксперта, можно сделать вывод о том, что «Грузия бросает вызов США».

«На огромном митинге в поддержку правительства выступил уже реальный лидер Грузии Бидзина Иванишвили и прямо заявил: „Глобальная партия войны использует Украину и Грузию как пушечное мясо против России“. Это знают, конечно, все. Но только некоторые не боятся эту правду сказать. То, что Иванишвили это прямо сказал, — индикатор того, что США уже почти прямо пытаются свергнуть правительство Грузии, чтобы привести к власти [людей] типа Саакашвили, чтобы Грузия действительно открыла второй фронт против России», — полагает политолог.

По прогнозу Маркова, в ближайшее время ситуация в Грузии может еще больше обостриться.

С этим согласен и заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

«Нынешние беспорядки не получится протянуть до октября. Но это первая волна, последуют и другие. Законопроект — лишь повод для консолидации сил и средств в борьбе за власть», — считает эксперт.