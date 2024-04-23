Помогут ли Украине деньги из США и чего Америка хочет добиться от России

Что передадут Штаты Украине в новом пакете помощи и как это повлияет на ход боевых действий, читайте в материале РИАМО.

Вечером 20 апреля (по московскому времени) палата представителей США проголосовала за выделение нового пакета помощи Украине. Законопроект поддержали все 210 голосовавших демократов, а вот большинство республиканцев (112) высказались против. Впрочем, республиканского меньшинства, поддержавшего законопроект (101 голос), хватило с избытком. В итоге перевес в пользу поддержки киевского режима оказался весьма солидным – 311 против 112. Сумма, выделяемая на помощь Украине, тоже заявлена солидная – 60,84 миллиарда долларов, – вот только далеко не все эти деньги окажутся на «незалежной» и пойдут на военные нужды.

Из чего состоит новый пакет американской помощи Украине

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Как рассказал бывший украинский политик Олег Царев, чисто военная помощь в новом законопроекте состоит из двух частей.

Деньги по первой из них Штаты должны будут выделить до 30 сентября 2025 года. В среднемесячном исчислении (если считать с мая текущего года) они составят примерно такую же сумму, какую американцы выделяли по этим программам в 2022-2023 годах, пояснил Царев.

В эту часть войдут:

13,8 миллиарда долларов, на которые правительство США закажет вооружения для Украины у американских производителей по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, то есть «Инициатива по содействию безопасности Украины»);

1,6 миллиарда долларов для закупок вооружений за пределами США. Как пояснил Царев, эти деньги предназначены не только Украине, но и другим странам, на которые повлиял конфликт.

«Вторая часть, о которой многие забывают, – это предоставление вооружений со складов Пентагона в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority, то есть „Полномочия президента по выделению средств“, – прим. РИАМО). Здесь временной потолок поставок – 30 сентября 2024-го (до конца бюджетного года в США). Денежный лимит – 7,8 миллиарда долларов», – написал политик.

Как уточнил Царев, деньги по программе PDA «предусмотрены на поставки оружия всем американским прокси», но, по расчетам экспертов, Украина может рассчитывать на большую их часть – 6 миллиардов долларов. Кроме того, в рамках той же программы можно выделить Киеву 3,9 миллиарда долларов, оставшихся с прошлого бюджетного года.

«Таким образом, в мае-сентябре Украина может получать оружия по PDA почти на 2 миллиарда долларов в месяц. Это на 80% с лишним больше, чем она получала в среднем в месяц в первые два военных года, и немного меньше, чем зимой 2022-2023, когда Киев готовили к контрнаступлению», – пояснил Царев.

Кроме военных расходов, новым законопроектом предусмотрена экономическая помощь Украине в размере 7,85 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки и 1,58 миллиарда долларов на содействие украинской экономике, прежде всего транспорту и энергетике. Эти средства заложены на период до 30 сентября 2025 года.

«Таким образом, среднемесячный уровень американской бюджетной поддержки по сравнению с 2022-2023 годами сокращается почти в 2,7 раза», – заключил Царев.

По словам политика, все прочие средства, предусмотренные новым законопроектом, – это не деньги для Украины, а деньги, выделяемые в связи с войной на Украине: например, на пополнение американских запасов вооружений, растраченных из-за передачи оружия Киеву. Тем не менее, непосредственно для Украины предназначено около половины всех средств: более 30 миллиардов долларов.

Как отреагировали на выделение помощи Украине российские власти

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Реакция российского руководства на голосование палаты представителей США была довольно сдержанной. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выделение новой помощи Украине было ожидаемым и прогнозируемым.

«Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», – сказал чиновник.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выделение американской помощи Украине, Израилю и Тайваню (все эти законопроекты были приняты в один день – прим. РИАМО) только усугубит мировые кризисные явления.

«Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню – вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю – прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», – отметила спикер.

А вот зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу решения американского парламента даже более бескомпромиссно, чем обычно. Членов палаты представителей он назвал «радостными штатовскими ублюдками», проголосовавшими, по его мнению, «за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны и за максимальное увеличение числа жертв этой войны». Выразив уверенность в итоговой победе России, Медведев также высказал весьма радикальное для официального государственного лица пожелание Штатам – «как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну».

«Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведет наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединенных Штатов Америки», – на высокой ноте закончил Дмитрий Медведев.

Как отреагировали на выделение помощи Украине на Западе

Несмотря на радость американских парламентариев после того, как законопроект был принят, в западной прессе это событие сопровождалось не самыми оптимистичными комментариями.

Так, британская FInancial Times привела слова высокопоставленного украинского чиновника о том, что новый пакет американской помощи поможет Украине только замедлить российское наступление, но не остановить его. Примерно о том же сказал опрошенный газетой военный аналитик Роб Ли: по его мнению, несмотря на поставки из США по новому законопроекту, Россия сохранит преимущество в артиллерии.

Схожая оценка содержится и в материале американской Wall Street Journal. Газета полагает, что, «учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева» и в лучшем случае ВСУ смогут удержать территории, контролируемые ими сейчас, до предоставления европейской помощи в следующем году.

Похожую точку зрения высказало и американское информационное агентство Bloomberg, усомнившееся в том, что новый пакет американской помощи сможет переломить ситуацию на фронте.

Пессимистично прокомментировал решение палаты представителей и миллиардер Илон Маск – правда, не с точки зрения перспектив Украины, а с гуманистических позиций. Более всего бизнесмена беспокоит, что не представлено никаких планов по завершению конфликта и таким образом сделана ставка на «вечную войну».

Когда американский пакет помощи окажется на Украине и что в него войдет

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После одобрения законопроекта в палате представителей он должен быть принят на голосовании в верхней палате американского парламента, сенате, а затем подписан президентом. Учитывая, что сенат контролируют демократы, проблем с этими шагами не ожидается.

Как заявил 21 апреля глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, вооружения будут направлены на Украину еще до конца текущего месяца. Парламентарий также отметил, что они будут включать в себя дальнобойные ракеты ATACMS.

Поставка данного вида вооружений напрямую прописана в новом законопроекте. Как пояснил Олег Царев, в соответствии с документом ATACMS должны быть предоставлены Украине, «как только предоставится практическая возможность». Правда, президент может отказаться от поставки ракет, если сочтет, что это вредит национальной безопасности США.

«Таким образом, здесь почти ничего не меняется, но все же у главы США будет еще чуть меньше свободы действий в этом вопросе», – резюмировал политик.

По мнению Царева, в первый транш войдет самое насущное – боеприпасы, включая 155-миллиметровые снаряды для НАТОвских гаубиц, ракеты для HIMARS, среди которых могут быть и ATACMS, а также, вероятно, оборудование и боеприпасы для ПВО.

Чего США хотят добиться выделением помощи Украине

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Как полагает Царев, смысл выделения помощи Украине, если не считать желания накормить деньгами американский ВПК, состоит в том, чтобы не произошло падения украинского фронта во время избирательной кампании Байдена. Кроме того, по мнению политика, своим решением США вернули ответственность за исход конфликта Зеленскому, и теперь он не сможет сказать, что Украина проиграла из-за аморфности Запада.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что предотвращение краха ВСУ – не единственная цель американской администрации на 2024 год.

«Запад не только усиливает ВСУ, но и свои переговорные позиции. Сейчас переговорная позиция рассматривается как слабая, поскольку наступление ВСУ в 2023 году было разгромлено, и сегодня разворачивается наступление армии России. Поэтому Запад ставит своей целью остановить наступление российской армии, особенно будущее наступление, которое, как они предполагают, планируется в больших объемах на лето 2024 года, и „заставить Россию заплатить высокую цену” – то есть наносить массированные удары дальнобойными ракетами и дронами по многим городам России. В результате Запад предполагает выйти на сильные переговорные позиции по поводу мира», – сказал политолог.

Помимо атак на НПЗ и другие промышленные объекты в глубине России, особенно сильные удары, по мнению Маркова, предполагается нанести по Крымскому мосту с целью его разрушения – для этого будут использоваться как дальнобойные ракеты, так и морские дроны.

Политолог спрогнозировал, что в начале осени 2024 года администрация США попытается подписать мирное соглашение о приостановке боевых действий.