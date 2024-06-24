Угроза для России: чем опасны ракеты ATACMS, которые Украина получила от США

В октябре 2023 года появилась информация, что США передали Украине примерно 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Эти баллистические ракеты обладают дальностью действия до 300 километров и могут быть использованы Украиной для нанесения ударов по российской территории, что и произошло в Севастополе 23 июня 2024 года.

Атака ракетами ATACMS на Севастополь: что известно

23 июня, около 12:15, побережье Севастополя было атаковано ВСУ с помощью дальнобойных американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боеприпасами. В результате обстрела, по последним данным, пострадали 155 человек, из них 27 детей. Погибли четверо, включая двоих детей. Всего госпитализированы 82 человека. Пострадавших с тяжелыми ранениями (21 человек, из них 9 детей) начали эвакуировать в Москву.

По данным Минобороны РФ, силам ПВО удалось сбить четыре ракеты, еще один снаряд отклонился от траектории полета и взорвался «в воздухе над территорией города», в результате чего осколки упали на прибрежную зону, где в этот момент отдыхали люди.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (статья 205 Уголовного кодекса). Указом губернатора, в Севастополе был введен режим ЧС.

Антитеррористическая комиссия Севастополя сообщила, что неразорвавшиеся суббоеприпасы могут находиться на пляже. На месте продолжают работу взрывотехники, сотрудники МВД и СК, пляж оцеплен.

24 июня в Севастополе объявлен день траура по погибшим.

Ракетные комплексы ATACMS — угроза для крупных российских городов

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Разговоры вокруг поставок Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов Army Tactical Missile System (ATACMS) не утихают на Западе уже много месяцев. Эти твердотопливные баллистические ракеты класса «земля-земля» разработала американская компания Lockheed Martin, а эксплуатация их базовой версии началась в 1991 году.

Максимальная дальность стрельбы ракеты модификации ATACMS Block 4A составляет 270 километров. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18 массой 227 килограммов. Ракеты ATACMS могут запускать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS — первые из них сегодня уже используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Информация о том, что ATACMS могут быть поставлены Киеву, вызвала жесткую реакцию в России. А 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что на Украину тайно привезли несколько дальнобойных ракет ATACMS.

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Поставка ракет ATACMS — новый этап развития конфликта на Украине

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат адаптировать номенклатуру поставляемого киевскому режиму вооружения.

Между тем Кремль уже направлял странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров напоминал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, окажутся законной целью для Москвы.

Военный эксперт полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов в разговоре с РИАМО отметил, что доставка американских дальнобойных ракет в Украину станет фактом начала нового этапа развития конфликта на более высоком уровне.

Он добавил, что главным виновником повышения активности данного конфликта точно будет признан ее настоящий виновник — США.

«Решение об адекватном ответе со стороны России наверняка будет. Оно будет включать в себя международные действия, а также деятельность военно-экономического характера», — отметил военный эксперт.

Ракеты ATACMS против российского ПВО: кто сильнее

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Военный эксперт Алексей Суконкин объяснял, что это вооружение опасно, как и любые баллистические ракеты. В частности, ATACMS могут маневрировать в полете, чтобы уходить от боеприпасов зенитных ракетных комплексов (ЗРК). По словам Суконкина, такие ракеты применяют для поражения командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций или штабов.

«Ракета получает первоначальный импульс в первые несколько десятков секунд, а дальше летит как брошенный камень — как и любая баллистическая ракета. ATACMS могут маневрировать во время полета, чтобы уйти от ЗРК, но это все в районе погрешности», — отметил специалист.

В то же время, по словам военного обозревателя Виктора Литовкина, российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) вполне способны противостоять баллистическим ракетам ATACMS.

«Российские системы противовоздушной обороны в состоянии их сбить — и „Тор-М2“, и „Бук-М3“, и другие наши системы, например, „Панцирь-С1“», — заключил аналитик.