Серьезный аргумент: что такое тактическое ядерное оружие и в каких случаях его могут применять

6 мая в России по поручению Владимира Путина начата подготовка к проведению учений с нестратегическим ядерным оружием. Кремль заявил, что ракетные учения связаны с заявлениями главы Франции о возможной отправке войск на Украину. Между тем разговоры по поводу того, возможно ли применение ТЯО в современном мире, идут уже не первый год.

Подробности о том, что такое тактическое ядерное оружие и в каких случаях его могут использовать, читайте в материале РИАМО.

Каким бывает ядерное оружие

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Сегодня все ядерное оружие, которое есть у человечества, делится на две основные категории: стратегическое и тактическое. Они отличаются как своим назначением, так и выполняемыми задачами.

Стратегическое ядерное оружие используют для ударов в глубоком тылу противника по его главным центрам принятия решений (в том числе по столице), главным военным базам, промышленным регионам и другим ключевым объектам. Такое оружие — это «последнее слово» в войне, сильнее которого ничего нет, и его применение почти неизбежно связано с жертвами среди мирного населения.

Тактическое ядерное оружие применяют как непосредственно на поле боя, так и в неглубоком тылу противника за линией соприкосновения, но не призвано его обезглавить. Цели ТЯО схожи с целями обычных снарядов — это, в частности, конкретные воинские подразделения, аэродромы, склады и штабы. Разница лишь в том, что для поражения подобных целей можно использовать либо множество обычных снарядов, либо всего один тактический ядерный заряд. Кроме того, применение ТЯО в теории несет за собой минимальные последствия для мирного населения.

Если говорить о мощности ядерных зарядов, то ее традиционно сравнивают с бомбой, сброшенной на японский город Хиросима 6 августа 1945 года и уничтожившей, по разным оценкам, от 90 до 166 тысяч жителей. Ее мощность составляла около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. Современное стратегическое ядерное оружие может быть в десятки, а то и сотни раз мощнее. Тактическое оружие существенно слабее: по некоторым данным, минимальная мощность современного ТЯО составляет «всего» 0,3-0,4 килотонны (300-400 тонн) в тротиловом эквиваленте.

Какое тактическое ядерное оружие есть у России

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Для доставки боевых частей тактического ядерного оружия применяются самые разные способы — в том числе артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, а также морские мины и торпедное оружие. Согласно данным из открытых источников, доставить ТЯО на расстояние до 500 километров могут российские системы «Искандер-М», а на расстояния до 4,5 тысяч километров — «Калибр».

Каждая ракета способна нести ядерную часть заряда, мощность которого эквивалентна 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте — она больше чем в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. При этом нанесение удара тактическим ядерным оружием возможно и при помощи боевого самолета с радиусом действия до восьми тысяч километров, если его оснастить ракетами с большой дальностью полета (до 600 километров).

К таким самолетам, в частности, относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142, а также сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. При этом, как рассказывал ранее военный эксперт Виктор Литвиненко, тактическое ядерное оружие благодаря боеприпасам-носителям может использоваться и с артиллерией сухопутных войск калибром больше 152 миллиметров — к примеру, самоходными гаубицами «Мста» и самоходными артиллерийскими установками «Гиацинт».

«Конечно, мелкий калибр дает меньший урон. Но основной вопрос в том, что ни тактическое, ни стратегическое вооружение не применялось на практике в боевых действиях. Поэтому последствия его использования могут быть очень серьезными. Ядерное оружие должно оставаться оружием сдерживания», — отмечал Литвиненко.

Произойдет ли радиоактивное заражение при применении ТЯО

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Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не относится к оружию массового поражения — на это в своем Telegram-канале указывал бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы РФ двух созывов Виктор Алкснис. По его словам, зона поражения ТЯО существенно ограничена — в качестве примера эксперт разобрал взрыв тактического ядерного заряда мощностью в одну килотонну (эквивалент тысячи тонн тротила).

«Взрывная волна снесет все на своем пути в радиусе 200 метров. В радиусе 400 метров она может повредить здания. В радиусе 500 метров распространится тепловое излучение», — говорится в одном из постов Алксниса.

Автор канала также отмечает, что при применении такого заряда проникающая радиация будет представлять угрозу для жизни и здоровья в радиусе 700 метров — в результате радиоактивное заражение местности будет незначительным. В качестве другого примера Алкснис привел гипотетический удар тактическим ядерным зарядом мощностью в одну килотонну по одному из мостов через реку Днепр.

«Длина моста — 1,3 километра, удар будет нанесен по его центру. В результате этого удара мост будет гарантированно уничтожен. Но практически вся зона поражения придется на акваторию Днепра и уже на берегу опасности для мирного населения практически не будет», — заключил эксперт.

Как бы то ни было, но после начала СВО на Украине российские политики не раз говорили о возможном применении ТЯО. В частности, в октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у глав регионов России «эмоции не должны брать верх» даже в «тяжелые моменты».

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных соображений здесь быть не может», — отметил Песков.

Что говорят о тактическом ядерном оружии в 2024 году

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Между тем в конце февраля журналисты немецкого таблоида Bild опубликовали некий план нападения России на НАТО. В публикации утверждалось, что депутаты немецкого парламента получили правительственный документ о возможном конфликте, состоящем из четырех фаз. Согласно документу, четвертой фазой конфликта станет вторжение российских сил в Германию с ударами при помощи тактического ядерного оружия.

Затем, в начале марта, журналисты CNN сообщили, что в конце 2022 года США начали подготовку к потенциальному удару России по Украине с использованием тактического или боевого ядерного оружия. По данным CNN, решение было принято на основании анализа ситуации и новых разведданных, которые являются чрезвычайно важными.

Соединенные Штаты должны были подготовить планы для того, чтобы можно было реагировать лучшим образом, если «произойдет немыслимое». С конца лета и до осени 2022 года Совет нацбезопасности США организовал несколько заседаний, на которых обсудили разработку планов действий на случай чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь издание The New York Times (NYT) выпустило статью, согласно которой осенью 2022 года Вашингтон занимался подготовкой потенциального сценария реакции на возможное применение РФ ядерного оружия на Украине. В частности, представители администрации американского президента говорили о том, что контрмеры необходимо предпринимать неядерные.

Однако 13 марта президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости заявил, что необходимости применять ТЯО в ходе СВО никогда не было.