Советское наследие: как Украина модернизировала ЗРК С-200 и применяет их для атак на Россию

Каковы характеристики ЗРК С-200, когда был создан этот комплекс и как он применяется Украиной после начала СВО, читайте в материале РИАМО.

В конце марта в Минобороны РФ сообщили о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские зенитные управляемые ракеты С-200 над Ростовской областью. Эти ракеты были переоборудованы для поражения наземных целей. При этом впервые данные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) появились 60 лет назад.

Когда был принят на вооружение ЗРК С-200

Фото - © Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia.org

По данным из открытых источников, первая версия советского ЗРК дальнего действия С-200 была создана в 1964 году под руководством конструктора Петра Грушина. Комплекс предназначался для обороны больших площадей от стратегических бомбардировщиков, которые переносили крылатые ракеты класса «воздух — земля», и других самолетов.

Согласно данным разработчика — Научно-производственного объединения (НПО) «Алмаз» — С-200 мог поражать воздушные цели на скорости от 360 до 3500 км/ч на дальности до 160 километров и на высоте до 35 километров. Комплекс, принятый на вооружение в 1967 году, настолько превосходил свое время, что Советский Союз вплоть до 80-х годов XX века запрещал экспорт таких систем.

Принято считать, что именно принятие на вооружение ЗРК С-200 вместе с появлением истребителей-перехватчиков МиГ-31 в 70-е годы XX века сделали невозможным полеты американских сверхзвуковых самолетов-разведчиков SR-71 Blackbird над территорией СССР. Однако с годами средства доставки ядерного оружия развивались: в частности, у США появились межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Это привело к тому, что советская противоракетная и противовоздушная оборона стала радикально меняться.

Характеристики ЗРК С-200

Фото - © Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia.org

Тип ракеты: двухступенчатая зенитная управляемая.

Длина ракеты: 10,8 метра.

Стартовая масса: 7100 кг.

Скорость ракеты: 4320 км/ч.

Количество зенитных управляемых ракет (ЗУР): 12.

Максимальная дальность поражения: 300 км.

Максимальная высота поражения: 40,8 км.

Что известно о ЗРК С-200 на вооружении ВСУ

Фото - © Wikipedia.org

Уже в середине 90-х годов в России устаревающие ЗРК С-200 постепенно стали менять на новые комплексы С-300ПМ. Однако на Украине С-200 остались на вооружении еще долгое время. Причем 4 октября 2001 года один из данных комплексов стал причиной трагедии над Черным морем: там взорвался пассажирский самолет Ту-154 российской авиакомпании «Сибирь». Эта трагедия потрясла Россию, а власти поначалу поспешили обвинить в случившемся террористов из неизвестной организации.

Однако настоящими виновниками катастрофы оказались украинские военные: именно ракета «земля-воздух», выпущенная из ЗРК С-200 во время учебных стрельб сил ПВО, сбила российский лайнер. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обнаружили боевые поражающие элементы ракеты — стальные шарики, которые при взрыве разлетаются во все стороны со скоростью 1,7 км/с.

Впрочем, несмотря на очевидность вины, Украина так и не признала юридическую ответственность за произошедшее. Между тем, согласно оценкам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, по состоянию на июль 2023 года на украинской территории могло находиться от нескольких десятков до полутора сотен зенитных управляемых ракет С-200. Как отмечал глава ЦАМТО, более точная оценка невозможна: дело в том, что ракеты долго хранились в разных условиях, а их техническое состояние может сильно отличаться.

«Но поскольку задача выявления и уничтожения пусковых установок и мест складирования поставлена, опасность оценивается как достаточно высокая», — сказал Коротченко.

По данным высокопоставленного источника в области воздушно-космической обороны, официально ЗРК С-200 были сняты с вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще в 2013 году. Однако ракеты от этих комплексов хранились на арсеналах и прошли модернизацию, «получив новые мозги».

Как ВСУ модернизировали ЗРК С-200

Фото - © Wikipedia.org

Как отметил источник ТАСС, использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям теоретически возможно на дальность до 600 километров. В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков не исключал, что западные специалисты могли помочь Киеву доработать ракеты, используя иностранную электронику и компоненты.

Ранее именно так было сделано с советскими беспилотниками Ту-141 «Стриж»: Киев превратил их в подобие крылатых ракет и наносил ими удары по военным аэродромам в России. Впрочем, по мнению Леонкова, российские ЗРК семейств «Тор» и «Бук» могут эффективно сбивать доработанные ракеты от ЗРК С-200.

«Там, где к нам пролетают украинские беспилотники на малых высотах, затем пролетят и ракеты. Вот мы это наблюдаем. Маршруты уже проверены, ракета летит на малой высоте с гораздо большей скоростью, чем дрон, как цель она сложнее. Выигрывают только те системы ПВО, у которых время реакции самое короткое, а боевая часть помощнее — то есть, это ЗРК типа „Тор“ и „Бук“», — сказал эксперт.

Леонков подчеркнул: в том случае, если ракете от ЗРК С-200 в ходе доработки заложили полет на малой высоте, то средства противовоздушной обороны смогут ее обнаружить лишь на дальности в 15-20 километров. Однако в этом случае ЗРК С-300 и С-400 будут неуместны для перехвата. Также Леонков добавил, что превратить зенитную управляемую ракету в боеприпас класса «земля-земля» возможно.

«Там не нужна головка самонаведения на воздушную цель. Вместо нее ставится инерциальная система, которая ведет ракету точно по координатам. Можно добавить программу полета, коррекцию по GPS», — сказал эксперт.

Как российские средства ПВО борются с ракетами ЗРК С-200

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

После начала СВО Вооруженные силы Украины регулярно пытаются наносить удары по российской территории при помощи ЗРК С-200, однако российские средства ПВО успешно противостоят этим попыткам. В частности, 31 мая 2023 года жители Алексеевского городского округа Белгородской области услышали громкий взрыв, а затем заметили большую воронку между селами Осадчее и Красное. На место прибыли саперы, которые нашли обломки ракеты, предназначенной для запуска из ЗРК C-200 — части снаряда были уничтожены.

10 июля того же года официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО перехватили пять выпущенных Украиной ракет ЗРК С-200.

Полтора месяца спустя, 31 августа, в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили украинский ЗРК С-200 — цель была поражена в районе Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Поразить ЗРК удалось оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил (ВС) России.

В конце минувшего ноября стало известно, что две запущенные Украиной ракеты ЗРК С-200 были сбиты над Азовским морем. Как отметили в Минобороны России, ВСУ переоборудовали эти ракеты, сделав их пригодными для поражения наземных целей.

В целом, украинские военные пытались атаковать при помощи С-200 самые разные объекты в России, включая Крымский мост. Однако российские средства ПВО всякий раз успешно перехватывали выпущенные по объектам страны ракеты.

Очередной такой случай произошел в начале 2024 года: 4 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли атаку Украиной с применением ЗРК С-200, переоборудованного для поражения наземных целей.

«Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в оборонном ведомстве.