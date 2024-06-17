Крах Зеленского или демонстрация единства Запада? Итоги «мирного» саммита по Украине в Швейцарии

Каковы итоговые тезисы «саммита мира» в Бюргенштоке, кто их подписал, а кто нет, и что это означает для России и Украины, читайте в материале РИАМО.

16 июня в швейцарском курорте Бюргеншток завершилась двухдневная конференция по обсуждению мира на Украине, изначально основанная на так называемом «мирном плане Зеленского» и ставшая продолжением серии аналогичных мероприятий, проводимых с середины 2023 года. Главной интригой швейцарской конференции был уровень участия в ней стран «Глобального Юга» и степень поддержки, которую они готовы оказать «коллективному Западу» в вопросе «принуждения к миру» России. В итоге выяснилось, что без участия самой России договориться ни о чем путном все-таки не получится.

Кто принял участие в "мирной" конференции в Швейцарии

Фото - © Цветом выделены государства-участники конференции по Украине в Швейцарии. Темным — подписавшие итоговое коммюнике, светлым — не подписавшие. Ирак и Иордания, отмеченные темным цветом, свои подписи впоследствии отозвали./Wikipedia.org

Из 160 государств и международных организаций, приглашенных в Бюргеншток, на конференцию приехали около 90. Из отсутствующих стран, помимо России, главной стал Китай. Кроме того, в мероприятии приняла участие лишь незначительная часть государств Африки и Азии. А вот Европа и обе Америки были представлены практически в полном составе.

В последний момент от участия в конференции отказался президент Колумбии Густаво Петро, заявивший в соцсети X, что мероприятие не является «свободным форумом для обсуждения пути к миру между Россией и Украиной» и «все выводы уже предопределены».

«Я прошу Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить ее», — эффектно хлопнул дверью глава южноамериканской страны.

Из стран, все-таки приславших в Бюргеншток свои делегации, далеко не все были представлены главами государств и правительств. В первую очередь понизили уровень своего представительства страны того самого «Глобального Юга», на которых так рассчитывали организаторы. Не приехал в Швейцарию и президент США Джо Байден, приславший вместо себя вице-президента Камалу Харрис и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

О чем говорили участники «саммита мира» в Швейцарии

Фото - © Simon Walker / No 10 Downing Street/Flickr.com

Вероятно, главной новостью первого дня конференции стало то, что спикеры наперебой говорили об одном и том же — необходимости участия в мероприятии России. В частности, об этом заявили глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и глава МИД Турции Хакан Фидан.

Примечательно, что такую же точку зрения высказали и представители западных стран — например, президент Швейцарии Виола Амхерд и даже канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний, правда, добавил, что Россия сама не приложила усилий для достижения мира.

Глава Евросовета Шарль Мишель также признал, что мир на Украине требует диалога сторон. При этом, по его мнению, именно Украина должна решать, когда этот диалог станет возможным.

Обсуждали участники конференции и мирное предложение, озвученное в тот же день, 15 июня, Владимиром Путиным, и предусматривающее, в частности, вывод украинских войск со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В частности, представлявшая США вице-президент Камала Харрис назвала это предложение «не призывом к переговорам, а призывом к капитуляции».

Чем завершилась конференция по Украине в Швейцарии

Фото - © Simon Walker / No. 10 Downing Street./Flickr.com

На второй день конференции, 16 июня, стало известно, что Камала Харрис и Олаф Шольц покинули ее досрочно.

Кроме того, в этот день о необходимости участия в мероприятии России заявили также и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте и глава МИД Мексики Алисия Барсена.

На эту тему была вынуждена высказаться и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, имеющая репутацию одного из главных «русофобов» в ЕС.

«Когда Россия будет готова к миру на основе Устава ООН, наступит время, когда Россия присоединится к нашим усилиям» Урсула фон дер Ляйен

О том, что «к прочному миру могут привести только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон», сказал и представитель МИД Индии.

В итоге на конференции было оглашено итоговое коммюнике, затронувшее только три аспекта конфликта на Украине: ядерную и продовольственную безопасность, а также освобождение военнопленных. Однако даже этот довольно безобидный документ (в котором, впрочем, конфликт был назван «войной России против Украины») подписали не все участники мероприятия. Отказались поставить свою подпись Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Любопытно, что Ватикан стал единственным представителем Европы, не подписавшим итоговый документ. В число подписантов вошла даже традиционно дружественная России Сербия.

Поставила свою подпись и Грузия, в последнее время находящаяся в непростых отношениях с Европой и США. В этой связи особенно интересен отказ от подписи Армении, которая, напротив, демонстрирует устойчивый дрейф от России в сторону «коллективного Запада».

При оглашении списка подписантов не обошлось без скандала. Выяснилось, что Ирак и Иордания попали в него по ошибке «из-за проблемы координации».

Будет ли еще одна конференция по Украине и примет ли Россия в ней участие

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

В заключительный день мероприятия в Бюргенштоке президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке второго «саммита мира».

«Не через годы, а через месяцы будет второй „саммит мира“. Уже есть страны, готовые принять его, переговоры с ними начаты» Владимир Зеленский

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, «идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны».

«И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил украинский дипломат, ответив таким образом на призывы многочисленных участников конференции пригласить к обсуждению Россию.

Выяснилось также, что Швейцария не против принять у себя следующее мероприятие и даже пригласить на него Владимира Путина, несмотря на вынесенный в отношении российского президента ордер Международного уголовного суда (МУС).

«Этот вопрос может быть урегулирован. Это возможно в соответствии с нашими законами», — сказал глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Кроме того, в швейцарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что следующая конференция по Украине может состояться еще до президентских выборов в США в ноябре текущего года.

Российские власти эту информацию пока не комментировали.

В чем заключаются итоги швейцарской конференции для России, Украины и мира

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что по итогам конференции в Швейцарии «Глобальный Юг» раскололся по отношению к украинскому кризису на три группы.

«Их лидеры: 1. Китай. 2. Индия. 3. США.

1. Те, кто вообще не поехал в Швейцарию, — они не боятся конфликта с Западом. Китай, Пакистан, Иран, Азербайджан, Индонезия [была в числе участников и по логике Маркова относится ко второй группе — прим. РИАМО], Египет, Узбекистан, Казахстан и большинство стран Африки.

2. Те, кто поехал, но не подписал антироссийскую декларацию. Они хотели бы избежать конфликта с Западом, но не хотят подчиняться Западу. Индия, ЮАР, КСА, ОАЭ, Мексика, Бразилия.

3. Те, кто готов отдать Западу часть своего суверенитета. Из значимых стран — член НАТО Турция и младшие союзники, такие как Аргентина и Сербия.

Такой раскол Глобального Юга еще раз подтверждает реальность: если Коллективный Запад очень консолидирован, то Глобальный Юг это аморфная масса, не способная как целое быть политическим субъектом», — резюмировал эксперт.

При этом сама конференция, по мнению Маркова, стала «полным провалом» и «позорищем».

«Полным провалом» назвал мероприятие в Бюргенштоке и бывший украинский политик Олег Царев. При этом, по его словам, «в любом случае все будет решаться на фронте».

«Совершенно не важно, что они подписали, говорили или не говорили. Не имеет значения, что они имели или не имели в виду. Слова, бумаги, договора и гарантии уже не работают», — полагает Царев.

Как отметил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, конференция в Швейцарии подтвердила сложившееся уже довольно давно положение вещей и оставила всех при своих.

«О переговорах на основании каких-то уступок говорить никто не готов. Западное сообщество консолидировано, ни Венгрия, ни Турция нарушать гармонию не стали (не тот повод, да и не обязывает ни к чему). Незападное сообщество в лице, прежде всего, стран БРИКС, как и прежде, не собирается следовать в западном фарватере, придерживается отстраненной позиции, но и ссориться ни с кем не хочет. У крупных стран Глобального Востока/Юга все взвешенно: участие в конференции на каком-то официальном уровне — реверанс США сотоварищи, уклонение от подписания коммюнике — реверанс Москве», — считает эксперт.

По мнению Лукьянова, «Китай стоит особняком не только и не столько по причине особых отношений с Россией, но, прежде всего, потому что оценивает свои вес и влияние уже достаточными для того, чтобы не участвовать в чужих мероприятиях по ключевым вопросам, а организовывать свои собственные».

«Чего, кстати, можно ожидать в обозримом времени», — отметил политолог.

Лукьянов полагает, что «обмен разнообразными „формулами мира“ на данном этапе к миру отношения не имеет».

«Можно пытаться вычитать из них сигналы, чем все сладострастно занимаются, но смысл в этом минимальный. Когда и если дело дойдет до подлинной заинтересованности в какой-то сделке, публичных сигналов слать никто не будет, займутся кулуарно. Но этого пока даже в проекте не намечается» Федор Лукьянов

В западной прессе восторга по поводу конференции в Швейцарии также не наблюдается. Так, по мнению американского агентства Bloomberg, Украина не смогла расположить к себе страны «глобального Юга», что указывает на то, что Россия по-прежнему далека от изоляции.

Со схожей оценкой выступила французская газета Le Monde, в материале которой отмечено, что участники мероприятия в Бюргенштоке не смогли добиться существенного прогресса по вопросу достижения мира.