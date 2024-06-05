Мирная конференция по Украине в Швейцарии: полный провал Зеленского или коварная схема Запада

В чем смысл проведения мероприятия по обсуждению мира, на котором не будет не только России, но и Китая, читайте в материале РИАМО.

С начала мая, когда мы рассказывали о «мирной конференции» по Украине в швейцарском Бюргенштоке, намеченной на 15–16 июня 2024 года, появилсь больше информации о предстоящих участниках мероприятия. Эта информация вряд ли обрадовала украинского президента Владимира Зеленского.

Кто приедет, а кто не приедет на «мирную конференцию» в Швейцарии

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Как отмечали многие аналитики как в России, так и на Западе, основной целью мероприятия в Бюргенштоке было привлечение на него стран так называемого «Глобального Юга» — в первую очередь Китая, Индии, Бразилии и государств Персидского залива. Важен был и уровень представительства — украинский президент настойчиво звал на конференцию равных себе по статусу глав государств. Однако все пошло не по плану Зеленского.

17 мая в администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявили о его неучастии в мероприятии. При этом бразильский лидер обсуждал визит на саммит «Большой семерки» (G7), который пройдет с 13 по 15 июня в соседней со Швейцарией Италии.

Три дня спустя появилась хорошая для Зеленского новость: премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна примет участие в конференции по Украине. Правда, об уровне этого участия индийский лидер не сообщил.

24 мая Китай и Бразилия выступили с совместным заявлением о том, что «поддерживают проведение в подходящее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов».

26 мая Зеленский решил «подстегнуть» отмалчивающихся президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина и прямо пригласил их на швейцарскую конференцию в видеообращении на своем официальном телеграм-канале. Не получив ответа, спустя два дня глава Украины раскритиковал Байдена за слабую позицию.

29 мая о своем участии в швейцарской конференции объявила ООН – что вряд ли могло обрадовать Зеленского.

В тот же день в немецкой газете Berliner Zeitung вышел материал о том, что Зеленский «буквально умоляет глав государств и правительств со всего мира» приехать на мероприятие в Бюргенштоке. Однако, по мнению издания, «даже самый большой и важный союзник Украины не примет» это приглашение (под союзником имелись в виду США).

В другой публикации, вышедшей в британской The Financial Times, сообщалось о том, что офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина за их нежелание присутствовать на конференции по Украине. Как написали в газете, согласно неназванному высокопоставленному украинскому чиновнику, в офисе Зеленского в последние месяцы царит «паранойя».

31 мая МИД КНР объявил об отказе от участия в швейцарской конференции. Через два дня Зеленский, выступая на на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, раскритиковал это решение и даже назвал Китай «инструментом в руках Путина», а также обвинил в оказании России военной помощи.

В тот же день, 2 июня появилась информация о том, что в Бюргеншток не приедут представители Саудовской Аравии.

3 июня ведущая австралийская газета Sydney Morning Herald сообщила, что Австралию на конференции в Швейцарии будет представлять Билл Шортен, занимающий пост министра государственных услуг и министра национальной системы страхования по инвалидности.

В тот же день индийская The Hindustan Times написала, что Индия не планирует направлять в Бюргеншток чиновников высокого уровня. По данным издания, на конференцию в Швейцарию не поедет ни премьер-министр, ни даже министр иностранных дел.

Тогда же, 3 июня, пакистанская газета Pakistan Today сообщила, что Пакистан, скорее всего, пропустит швейцарское мероприятие «в рамках своих усилий по поддержанию нейтралитета». Кроме того, среди причин решения исламской республики называлось отсутствие на конференции России как «ключевого игрока в конфликте», а также дипломатическое давление на Пакистан со стороны западных держав.

4 июня бразильская газета O Globo сообщила, что от Бразилии на конференцию в Швейцарии поедет чиновник, который не уполномочен принимать решений.

«(Президент Бразилии Луис Инасиу) Лула да Силва не намерен отправлять высокопоставленных представителей, таких как глава МИД Мауру Вьейра или советник по международным вопросам Селсу Аморим. Идея состоит в том, чтобы отправить кого-то без права принимать решения, просто для присутствия», — отметило издание со ссылкой на источники.

Что касается США, то 3 июня был подтвержден относительно высокий уровень участия страны в мероприятиии в Бюргенштоке: в отсутствие президента Байдена Штаты там представят вице-президент Камала Харрис и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Решение мировых лидеров — пощечина Зеленскому

Фото - © Телеграм-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Бывший украинский политик Олег Царев назвал отказ Байдена, как и ряда других лидеров, от личного участия в конференции по Украине «пощечиной Зеленскому». По мнению Царева, особенно ярко это видно, если иметь в виду проводящийся чуть раньше саммит G7.

«Мероприятие в Бюргенштоке запланировано на 15–16 июня, а непосредственно перед ним, 13–15 июня, пройдет саммит G7 совсем рядом со Швейцарией, в итальянском городке Фазано. И встретятся лидеры стран „большой семерки“, а также ряд приглашенных лидеров — президенты Алжира, Аргентины, Бразилии, Египта, Кении, Туниса, ЮАР, премьер Индии, глава Африканского союза и два европейских гостя: Папа Римский и Зеленский», — рассказал эксперт.

Царев пояснил, что дата конференции по Украине была специально подобрана так, чтобы заокеанским лидерам, прежде всего президенту США, было удобно на нее приехать — посетить два мероприятия в рамках одного перелета на европейский континент.

«Тем более так делали все последние годы, совмещая летние визиты Байдена на саммиты G7 и другие — например, саммиты НАТО. И Байден не подводил, везде был», — отметил политик.

При этом Царев не считает отказ Байдена от поездки в Бюргеншток демонстрацией пренебрежения.

«Просто приехав на саммит, полагается там выступить, то есть в том или ином виде изложить свою концепцию мирного урегулирования. А Байден, видимо, не готов ее представить. И не факт, что в США вообще имеют видение разрешения конфликта. А если и имеют, то оно точно не совпадает с так называемой „формулой Зеленского“» Олег Царев

«Просто приехав на саммит, полагается там выступить, то есть в том или ином виде изложить свою концепцию мирного урегулирования. А Байден, видимо, не готов ее представить. И не факт, что в США вообще имеют видение разрешения конфликта. А если и имеют, то оно точно не совпадает с так называемой „формулой Зеленского“», — полагает эксперт.

Любопытно, что в свете отказа Байдена от поездки в Швейцарию пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров 3 июня сообщил, что украинский президент может не поехать на саммит G7, а вместо этого примет в нем участие в режиме онлайн.

Говорить о провале конференции в Швейцарии нельзя

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Российский журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с РИАМО высказал мнение, что о провале мероприятия в Бюргенштоке говорить не приходится, потому что западный мир будет представлен на достаточно высоком уровне.

«То, что Байден не поедет, это, конечно, для Зеленского обидно, но все-таки вице-президент США — это очень солидное представительство. Равно как и европейцы, вероятно, пошлют некоторое количество довольно высокопоставленных людей. Собственно говоря, идея того, что это должен быть саммит прямо на уровне глав государств, никогда так уж четко не звучала. Это уже какая-то задранная украинцами планка в какой-то момент. На самом деле, настаивать на участии глав государств это уж совсем перебор» Федор Лукьянов

При этом, по мнению Лукьянова, главная задача, стоявшая перед Киевом — каким-то образом вовлечь в мероприятие страны так называемого «Глобального Юга», — оказалась решена не полностью.

«С Китаем, в общем, было весьма вероятно, что не получится. Когда не получилось, то Зеленский решил просто пойти на скандал с Китаем. А что касается остальных, то я думаю, что за некоторым исключением все пришлют каких-то представителей, и некоторую свою задачу конференция будет выполнять», — сказал политолог.

Как отметил Лукьянов, это будет уже не мирная конференция, а мероприятие по привлечению внимания к отдельным аспектам, которые важны для всех стран мира, а не только для Запада.

«Это некая пиар-акция с целью подчеркнуть проблемные темы, которые связаны с продолжением конфликта. В этом смысле, наверное, отчасти оно сработает», — считает эксперт.

Чем закончится конференция в Швейцарии

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По мнению Лукьянова, никаких требований к странам «Глобального Юга» в связи с их нежеланием поддерживать «Глобальный Север» по украинскому вопросу на конференции в Бюргенштоке выдвигаться не будет.

«Какое-то давление на них могут оказать, но в силу того антуража, который сложился, выдвигать требования бессмысленно. И более того, я думаю, что организаторы, в частности, швейцарцы, в этом совершенно не заинтересованы. Они-то как раз пытаются разыгрывать партию, что мы-то ничего, это просто вот площадка. И вообще, мы хотим дальше Россию приглашать», — считает политолог.

Лукьянов отметил, что устраивать на конференции разборку по части давления на страны незападного мира значит окончательно похоронить будущее, и поэтому этого делать не будут.

«Понятное дело, что Зеленский в любом случае заявит о сокрушительном успехе. Формально, возможно, так и будет — на уровне каких-нибудь атташе приедут очень многие. Будет якобы сделан первый шаг, мир благосклонно отнесется к „формуле мира“ и так далее. Из этого, собственно, никаких последствий нет», — уверен эксперт.

Что касается будущей возможной конференции, в которой примут участие и Россия, и Украина, то, по мнению Лукьянова, сейчас это не входит в повестку дня всерьез.

«Рано или поздно, скорее всего, да, но это на уже на другом этапе», — резюмировал политолог.