Что известно про авиакатастрофу в Казахстане: почему упал самолет, кто был на борту и кому удалось выжить

В материале РИАМО рассказываем подробности о крушении пассажирского самолета Embraer в казахстанском Актау и о том, что стало с пассажирами и экипажем.

Что случилось в Казахстане 25 декабря

В аэропорту города Актау утром 25 декабря разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В пункт назначения лайнер должен был прибыть в 8:20.

На борту упавшего самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа, уточнил Минтранс Казахстана. По сообщению СМИ, самолет из Баку был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в столице Чечни.

Причиной инцидента могло стать столкновение лайнера со стаей птиц. Другие источники сообщают, что причиной изменения маршрута мог стать густой туман.

Сигнал SOS лайнер подал над Каспийским морем, после чего полетел в Казахстан и упал в аэропорту.

Что известно на данный момент о крушении самолета в Актау

На место крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана, а в минтрансе республики заявили, что с связи с крушением будет проведено специальное расследование.

Сначала сообщалось о шести выживших в крушении, но в «Спутник Казахстан» сообщают о 14 пострадавших, доставленных в больницу, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии.

«В ОДБ поступил ребенок 11 лет, проводят обследование на уровне приемного покоя. Также везут еще одного ребенка 16 лет», — говорится в сообщении.

По сообщению RT на 11:00 со ссылкой на МЧС Казахстана 25 человек доставлены в больницу после падения самолета. Среди пострадавших двое детей.

По предварительным данным, клиентов российских туроператоров на борту не было.

По данным Tengrinews.kz, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Киргизии.

Опубликован список пассажиров упавшего лайнера.