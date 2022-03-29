Что носить вместо Adidas и Crocs: российские бренды обуви для будней, спорта и вечеринок

В материале РИАМО — гид по отечественным производителям кроссовок, балеток, сандалий и лодочек.

На фоне спецоперации на Украине российский рынок решили покинуть иностранные компании, производящие обувь и одежду. По данным опроса логистического оператора СДЭК и отечественного бренда I Am Studio, около половины россиян предпочитают одежду зарубежного производства, при этом почти каждый второй из этой группы готов перейти на товары российских дизайнеров. В материале РИАМО — гид по российским маркам обуви, которые могут заменить иностранные.

Ralf Ringer

Компанию в середине 1990-х открыл предприниматель Андрей Бережный, который ранее занимался импортом обуви из Индии. Первая пара ботинок Ralf Ringer сошла с конвейера в 1996 году. В 1999 году объем производства составлял 180 тысяч пар, а уже спустя 10 лет увеличился до 2 миллионов пар.

Бренд производит обувь для мужчин, женщин и детей, а также различные аксессуары. Сегодня у Ralf Ringer есть фабрики в Москве, Зарайске и Владимире. В производстве используют различные виды кожи, текстиля и меха. Продукцию компании отличает лаконичный и сдержанный дизайн.

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Respect

Этот бренд появился на российском рынке в начале 2000-х. Его создатель Сергей Порутчик решил наладить производство качественной и доступной обуви и заключил договор с одной из фабрик Санкт-Петербурга. Сейчас продукцию Respect производят в Азии, Европе, Америке и России. При изготовлении обуви для мужчин и женщин используют натуральную и искусственную кожу, замшу и нубук. В каталоге компании более 1000 моделей — кеды, кроссовки, слипоны, мокасины, балетки, ботинки, сапоги, сабо и многое другое.

Tervolina

Сайт tervolina.ru

Торговая марка была основана в 1992 году: поначалу компания занималась поставками обуви из Венгрии, Италии и Чехии, но в 1998 году запустила собственное производство в Тольятти. Обувь для мужчин, женщин и детей делают из натуральных и искусственных материалов. У компании есть четыре постоянные линии: повседневная, классическая, спортивная, модная.

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Carlo Pazolini

Компанию основал Илья Резник в 1990 году. Бренд выпускает мужскую и женскую обувь, а также различные аксессуары. Обувь Carlo Pazolini отличается лаконичностью дизайна.

Марка сегодня узнаваема в странах Европы и является одной из крупнейших в России: по мнению некоторых маркетологов, серьезную роль в продвижении компании сыграло ее название, которое вызывает ассоциации с Италией, итальянской обувью и ее качеством. Кстати, Carlo Pazolini изначально зарегистрировали в Италии, первые партии продукции изготавливали именно там, но позднее производство перенесли.

Sintezia

Отечественный бренд, производящий яркую унисекс-обувь из натуральных и экоматериалов для смелых и дерзких. Компания появилась в Санкт-Петербурге в 2016 году, ее создали Саша и Рита Кутуковы, инженеры по образованию.

В ассортименте Sintezia всего около 20 моделей, но каждая из них имеет свой неповторимый и узнаваемый силуэт. Например, ботинки Seg — визитная карточка бренда и самая первая модель, произведенная творческим тандемом, а сандалии Cut — один из наиболее известных хитов марки. Минималистичный дизайн обуви позволяет использовать ее в различных ситуациях: в туфлях Ditta можно отправиться и на 1 сентября, и на вечеринку, а модель из белой кожи подойдет даже к свадебному платью.

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Demix

Российская марка спортивной одежды и обуви для мужчин, женщин и детей появилась в конце 1990-х – начале 2000-х. Бренд принадлежит сети магазинов «Спортмастер». Производят товары в Азии, а продают в России и ряде стран СНГ. Бренд стал популярным из-за качества своей продукции и относительно невысоких цен на нее. Некоторые модели кроссовок похожи по дизайну на модели популярных иностранных марок Skechers, Nike и Adidas.

«Два мяча»

Продукция бренда пропитана советской эстетикой: компания, основанная в 2013 году, производит популярные в СССР кеды 1960-1970-х годов. В магазине «Два мяча» можно найти классические модели в оригинальных и современных расцветках как для мужчин, так и для женщин. Кеды производят из прочных и долговечных материалов.

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Raden

В качестве девиза компания выбрала известную фразу актрисы Марлен Дитрих: «Лучше купить одну пару хороших туфель, чем три пары плохих». Бренд появился в 2016 году, его визитной карточкой стали туфли-лодочки. Производители считают, что обувь должна быть прежде всего элегантной, красивой и удобной. Дизайнеры бренда говорят: их обувь подходит всем женщинам, уместна каждый день и по особым случаям.

Afour

Компания, которая не только продает готовые модели, но и шьет изделия на заказ. Основатель бренда Владимир Григорьев решил создать свою марку, когда ему перестал нравиться ассортимент в доступных магазинах. В 2010 году Григорьев запустил первую версию онлайн-конструктора, который позволяет покупателю создать пару обуви своей мечты. Компания Afour предлагает ботинки и кроссовки для мужчин и женщин из кожи, замши и хлопка.

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Faktura

Дизайнерская женская обувь ручной работы. Производитель ориентируется на последние модные тенденции и гарантирует обеспечить индивидуальный подход. Faktura предоставляет обувь из натуральных материалов — кожи, замши и нубука — и в ярких оттенках, а также интересные аксессуары.

Mark Levillen

Основатели бренда — питерские дизайнеры Дмитрий Ложкин и Елена Киамова. Они производят женскую обувь — специализируются на балетках, туфлях и ботинках из натуральных материалов. Также бренд Mark Levillen может предложить сумки, которые идеально дополнят элегантную пару.

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Portal

Слипоны и лоферы, лодочки и босоножки, ботинки и балетки — бренд, созданный в 2016 году Алеко Илиопуло, сыном владельца «Эконики», предлагает простые и понятные формы, отличающиеся ярким дизайном. В ассортименте бренда около 250 моделей из натуральных материалов, а также аксессуары, которые дополнят образ.

Marko

Белорусский бренд качественной и недорогой обуви для мужчин, женщин и детей появился в 1991 году — тогда он специализировался на выпуске исключительно мужской обуви. Сегодня компания предлагает широчайший модельный ряд, в котором можно найти классическую и повседневную обувь, а также пары, разработанные специально для неблагоприятных погодных условий. Каждый год Marko выпускает новые модели, сохраняя при этом и некоторые хиты.

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