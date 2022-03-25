В 2022 году в России выходными будут дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая включительно. Из-за ряда ограничений не каждый турист сможет с комфортом выехать за границу, но это еще не повод сидеть дома. Обозреватель РИАМО выбрала семь интересных мест внутри страны, куда можно отправиться на майские праздники.

Санкт-Петербург

Северная столица считается одним из самых красивых городов России. Круглый год в Санкт-Петербург приезжают туристы со всего мира. Здесь можно окунуться в культурную жизнь города, посетить модные и интересные места. В мае погода здесь устанавливается хорошая, поэтому туристы смогут не только погулять в Эрмитаже и других музеях, но и сходить на экскурсию по крышам и отправиться к Финскому заливу.

Конечно, поездка в Петербург не обойдется без гастрономической составляющей. В городе огромное количество ресторанов с отличной кухней — каждый сможет выбрать что-то по вкусу. Но нельзя обойти стороной легендарные пышечные, которые сохранились еще с советских времен.

Отправиться в Петербург можно как в рамках тура, так и самостоятельно — стоит лишь купить билет, выбрать гостиницу и составить культурную программу.

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Калининград

Еще один город с богатой историей и прусским наследием — Калининград. Самый западный город России еще называют городом философов и янтаря, и это не случайно. Еще во времена, когда Калининград был немецким городом Кенигсбергом, здесь жил величайший мыслитель Иммануил Кант. К слову, в городе находится его могила, которая является одной из основных достопримечательностей. Также в Калининграде находится музей янтаря, где собрана самая большая коллекция предметов из этого камня.

Многие туристы, приезжая в Калининград, посещают и окрестности города. Так, популярным направлением считается Куршская коса и Светлогорск.

Добраться из Москвы до Калининграда можно на поезде или самолете. Еще можно приобрести специальный тур.

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Московская область

Если нет желания уезжать далеко от дома, но хочется провести майские праздники интересно, то можно отправиться в подмосковные города или в один из отелей региона.

Например, стоит посетить Истру, где находятся Новоиерусалимский мужской монастырь и музей «Новый Иерусалим». Еще можно прогуляться по старинному городу Звенигороду. Также привлекают туристов Можайск и Коломна: там находятся свои кремли, различные музеи, монастыри.

Если же экскурсионные туры не привлекают и хочется отдохнуть на природе, то в Московской области есть большое количество отелей и домов отдыха. Так, можно провести выходные в загородном клубе-отеле Les Art Resort или на базе отдыха «Лисья нора». Эти отели предлагают не только удобное размещение, но и большое количество развлечений: в Les Art Resort можно поплавать в бассейне, а в «Лисьей норе» — заняться стрельбой.

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Сочи

Одним из самых популярных направлений на майские праздники считается Сочи. В это время в городе уже, можно сказать, начинается лето — температура воздуха превышает 20 градусов тепла. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить музеи и дендрарии, погулять по набережным и подышать свежим морским воздухом.

Однако визитной карточкой Сочи и одним из самых посещаемых мест по праву считается горный курорт «Роза Хутор», который находится на территории поселка Красная Поляна. После Олимпиады это место привлекает миллионы туристов. Там можно подняться на вершину Роза Пик, прогуляться по олимпийской деревне и отдохнуть в Rosa Beach.

Туров в Сочи достаточно много — выбор зависит от желаний и возможностей путешественников. Но если вы хотите самостоятельно планировать свой отдых, то следует заранее приобрести билеты и забронировать отель.

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Дагестан

В последнее время все большей популярностью у туристов пользуется Дагестан. Главные его достопримечательности — это, конечно, природа и сохранившиеся традиции. Сюда лучше ездить в составе экскурсионных групп: местные гиды покажут те уголки, о которых турист мог даже и не знать. Все дело в том, что некоторые аулы закрыты от чужих глаз, а не увидеть их — значит не проникнуться настоящим духом Дагестана.

Помимо пещер, вершин, заповедников и аулов, следует посетить крепость Нарын-Кала, которая признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, мусульманские мечети, а также село-крепость Кала-Корейш.

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Золотое кольцо России

Провести майские праздники можно в поездке по Золотому кольцу России. В этот туристический маршрут входят древние славянские города Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Иногда к этим восьми городам добавляют еще четыре: Плес, Углич, Юрьев-Польский и Александров.

В каждом из этих городов большое количество интересных достопримечательностей: в Сергиевом Посаде — Троице-Сергиева лавра, во Владимире — Успенский и Дмитриевский соборы, а в Костроме — Ипатьевский монастырь, где призвали на царство Михаила Романова, родоначальника новой царской династии.

В эти города можно отправиться либо самостоятельно на электричке или личном автомобиле, либо в составе экскурсионной группы: продают как однодневные, так и многодневные туры по Золотому кольцу.

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Байкал

Байкал — одно из самых удивительных мест в России, обладающее невероятной красотой и необыкновенной энергетикой. Здесь стоит посетить самый крупный остров озера Ольхон, поселок Листвянка и этнопарк «Золотая Орда».

Не стоит забывать и про пляжи — самый известный и большой пляж на берегу Байкала находится в бухте Песчаной. Популярностью среди туристов пользуется и утес Саган-Заба, что в переводе на русский означает «белая скала». Такое название он получил, потому что сложен из белого мрамора.

Многие туристы приезжают на Байкал самостоятельно: покупают билеты до Иркутска, а там на арендованных авто отправляются к достопримечательностям. Но если вы не можете позволить себе такие траты, можно приобрести тур — его цена будет зависеть от выбранного маршрута.

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