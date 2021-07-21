Коммунальных квартир для совместного проживания нескольких семей в Москве сегодня практически не найти. Очереди в ванную, подписанные продукты в холодильнике и длинный коридор можно увидеть только в фильмах. Современная молодежь, которая решает переехать в коммуну, скорее ориентируется на сериал «Друзья», где все живут в большой комфортной квартире, ужинают за одним столом в светлой кухне и вместе занимаются полезным делом. Несколько лет назад француз Микаэль Легранд создал в Москве экокоммуналку, где сортируют все отходы, а органику отдают червям. Обозреватель РИАМО съездила в современную коммуналку, где живет 12 человек, и узнала, как устроен их быт.

Зачем жить вместе

38-летний Микаэль Легранд переехал в Россию из Франции почти десять лет назад. Идея совместного проживания в коммуналке пришла к нему не сразу.

«Я понял, что если живу один, то приглашаю людей, гостей, а плачу за всю квартиру сам, поэтому решил, что хочу разделять общее пространство с другими людьми», — рассказывает мужчина.

Первая коммунальная квартира, в которой Микаэль и его друзья жили впятером, была на «Тверской», в Брюсовом переулке.

«Мне нравилось, что дома всегда кто-то есть. Даже когда я работаю, дома кипит жизнь, и это очень приятно. При этом у меня есть своя комната».

По словам Микаэля, главное в совместном проживании — общее мировоззрение, общие ценности и схожий образ жизни. То есть квартира не должна быть обычной коммуналкой — соседи должны вместе смотреть фильмы, готовить, путешествовать и заниматься полезным делом.

Три года назад Микаэль увидел на севере Москвы восьмикомнатную квартиру, где много общих пространств, и сразу решил, что снимет ее. Половина состава из квартиры на «Тверской» переехали в квартиру в Астрадамском проезде на «Тимирязевской».

Еще в предыдущей квартире француз мечтал сортировать мусор, но заставить всех жильцов это делать было невозможно, так как там все жили на равных. Сняв большую квартиру, Микаэль сразу установил правила: он сам занимается поиском жильцов и общается с хозяйном квартиры, а жильцы вместе с ним должны чистить, разделять и отправлять на переработку весь мусор.

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Мусорные войны

В этом доме самый критичный вопрос — это вопрос мусора.

«Чтобы жить у нас, человек должен быть готов чистить свой мусор. То есть обязательно мыть после себя, например, пластиковый контейнер, чтобы он потом не вонял в общем мусорном баке», — объясняет Микаэль.

Легранд понял, что если не сортировать мусор дома, то на переработку уйдет гораздо меньше отходов. Тот же картон, попавший в общий бак, может промокнуть, а пластик с остатками еды будет портить окружающую среду.

«Выкидывать чистые вещи в мусорный бак — это вопрос уважения к людям, которые работают с отходами», — считает Микаэль.

Экоммуналка Легранда продвигает идею полного оборота мусора по замкнутому кругу. При этом Микаэль отмечает, что начать помогать природе можно с малого — например, мыть свои контейнеры и выкидывать упаковки чистыми.

В коммуналке войну с мусором начинали с разделения металла, пластика, бумаги и органики.

«Сейчас у нас разделение чересчур тщательное. Мы моем пластик и удаляем с него этикетки, разделяем шесть видов пластика, в том числе и тот, который пока не принимают на переработку, бумагу, стекло, металл и жестяные банки, а также отдельно сортируем органику».

Конечно, были люди, которые противились такому разделению, предлагали просто почаще выкидывать мусор, но они в коммуналке надолго не задерживались.

Контейнерами для сбора отходов заставлена вся кухня в экокоммуналке, и это неудивительно, ведь для ПЭТ, полиэтилена, полипропилена, ПВХ и пластиковых смесей нужна своя тара.

По словам Микаэля, один-два раза в месяц в коммуналку приезжает специальная служба, которая отвозит все пакеты в пункты сортировки.

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Червяки в соседях

Отдельно в экокоммуналке сортируют органические отходы, которые здесь превращают в компост. Неподготовленного горожанина это может удивить, ведь здесь перерабатывают органику с помощью ведра бокаши и червяков.

Микаэль удивлен, что в Москве все еще нет контейнеров, где собирали бы органику, ведь из нее можно произвести энергию и компост для сельского хозяйства. Поэтому он выбрал самые доступные способы переработки.

В ведре бокаши обитают лактобактерии, которые превращают пищевые отходы в удобрения с помощью ферментации. Сюда жители экокоммуны отправляют луковые, цитрусовые и другие отходы, которые не имеют сильного запаха. Отходы измельчают и отправляют в специальное ведро под пресс, так как если допустить внутрь воздух, то запах будет ужасный.

Если остатки еды с запахом, то их можно отправить к червякам, которые поедают отходы и компост и живут здесь же, на балконе.

Естественно, червяки в соседях у многих вызывают неприятие. Но когда люди понимают, что черви съедают каждый день полграмма мусора и никому не вредят, не выходят за пределы своего места обитания, то начинают интересоваться, что они будут есть, а что — нет. По словам Микаэля, едят они всю человеческую еду. Еще им дают измельченный картон и бумагу, кофе, который вызывает аппетит, и порошок из скорлупы яйц.

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Кто живет в экокоммуналке

Сегодня в коммуналке живет 12 человек, из которых десять девушек и двое мужчин, но состав периодически меняется. Самому старому жильцу было 60 лет, а самому молодому — 20 лет. Сегодня средний возраст жителя — 30 лет.

Во время нашего посещения в квартире было очень тихо.

«У нас четыре санузла, половина жителей квартиры работает в офисе, два-три человека в отпусках, и летом в квартире постоянно работают четыре человека».

Конечно, иногда в коммуналку приходят гости, поскольку Микаэль любит устраивает большие тусовки, но обычно даже на них все интеллигентно общаются, рассказывают про себя. По словам Микаэля, девушки иногда собираются большой компанией на кухне, громко смеются, но его это не смущает.

«Сам формат общения коммуналки предполагает, что здесь все одиночки», — рассказывает жительница Ольга, поэтому парней и девушек сюда никто не водит, только друзей.

При этом отношения между квартирантами — не редкость. Была ситуация, когда один из жильцов закрутил роман с соседкой, но вскоре она нашла другого парня, и ей пришлось съехать.

В квартире также не приветствуют громкую музыку, фастфуд и английский язык.

«Я англофоб, и если человек не знает русский и французский, то он здесь жить не будет», — говорит Микаэль.

Сейчас в квартире только один француз, а остальные русские. Но в разное время здесь жили шотландец, который говорил на русском, итальянец, который тоже знал русский, а также еще один француз.

Сфера деятельности у всех жителей разная — кто-то преподает йогу или французский язык, кто-то работает в театре или организовывает мероприятия, работает в IT-сфере.

По словам Ольги, по выходным экокоммуналка напоминает большую итальянскую семью, которая собирается вместе за одним столом. Здесь все интересуются проблемами друг друга, что создает душевную атмосферу.