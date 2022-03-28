Среди почитателей изделий фабрики «Мануфактуры Гарднеръ» были и императоры, и простые советские граждане. На слуху фарфор из Вербилок остается и сейчас. Как производят уникальные фарфоровые изделия на известном подмосковном предприятии, узнала обозреватель РИАМО, отправившаяся на производство накануне дня рождения фарфора, который отмечают 28 марта.

История фабрики

Англичанин Франц Гарднер с особым вниманием подходил к выбору места, где будет располагаться его производство фарфора: оно должно было быть скрыто от посторонних глаз для защиты от конкурентов, находиться недалеко от Москвы и рядом с реками, на слиянии которых можно установить мельницу для размыва глины. Таким местом стало маленькое село Вербилки Дмитровского уезда Московской губернии. Здесь в 1754 году и была открыта фабрика.

Фарфоровые изделия предприятия были высоко оценены самой императрицей Екатериной II после того, как ей в подарок преподнесли особый сервиз для чествования кавалеров военных орденов. После первого понравившегося Георгиевского, императрица заказала еще три сервиза — в каждом было до 1000 предметов. Несмотря на большой объем работы, фабрика Гарднера справилась с задачей, чем заслужила одобрение двора. В последующем на мануфактуре наладили и массовый выпуск продукции.

После смерти основателя в 1790 году и неудачных попыток развития фабрики его потомками все цеха вместе с моделями, формами и рисунками перешли за небольшие деньги в Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова. Вместе с новым руководством фабрика обрела новую жизнь, хотя предприимчивый Матвей Кузнецов оставил ассортимент прежней мануфактуры и клеймо Гарднера на изделиях.

После революции 1917 года уже национализированное предприятие стало Дмитровским фарфоровым заводом. В советские годы он продолжил производить массовый фарфор, а в годы Великой Отечественной войны перепрофилировался на продукцию для нужд фронта. Во второй половине XX века фабрика получила награды на международных выставках и стала градообразующим предприятием со своим художественным училищем и штатом в 3000 сотрудников.

«Мы снабжаем церковь всем необходимым»: как работает завод церковной утвари в Софрино>>

Как производят фарфор

Сейчас от былого размаха фабрики почти ничего не осталось: в огромных помещениях, где полвека назад толпились рабочие, в основном пусто. Завод сегодня — владение частного лица и место, где трудятся чуть более 100 человек.

Объемы их работы определяет число заказов. Свой план на день знает каждый сотрудник. А начинается все с количества заготавливаемого сырья. Кстати, именно фарфоровую массу на заводе изготавливают в первую очередь — с шести часов утра.

Технологии сохранены с давних времен: до сих пор в производстве используется глина из-под Чернигова, откуда ее вез и основатель фабрики Франц Гарднер. Чтобы фарфор был белым и его можно было обжигать при высоких температурах, в глину добавляют каолин. Третий компонент в составе — светлый речной песок, добываемый в подмосковном Раменском, а завершающий — полевой шпат с Кольского полуострова.

Все сухие ингредиенты перемалывает специальная шаровая мельница, а после уже в другом барабане массу смешивают с водой. Суспензию пропускают через сито и магнитные ленты для очистки. Для литьевого метода изготовления фарфоровых изделий часть сырья оставляют в жидком состоянии. В последствии его будут выливать на гипсовую заготовку. У каждой детали, будь то носик чайника или часть скульптуры, своя заготовка. Вручную части будущего изделия достают из форм и собирают в целое, после изделие зачищают и придают ему товарный вид. Такой метод используют для создания кружек, ваз, чайников, скульптур, имеющих декоративно-художественную ценность. Эти вещи обычно стоят дорого.

«Труд у нас непростой. Изделия делаем дорогостоящие, а получаем немного, поэтому молодежь и не идет. Работают все местные из Вербилок: кто для прибавки к пенсии, кто специально нашел место поближе к дому, чтобы внуков забирать. Я пришла сюда, когда мне еще 18 лет не было, поставили к мастеру учиться, потом до самостоятельности доросла. Вот уже 42 года на заводе», — отвлекается на разговор от работы Елена Владимировна Белова, отливщик тонкостенных изделий и скульптуры.

Картофельное золото: как производят чипсы Lay’s в Подмосковье>>

Другую часть жидкого сырья обезвоживают и превращают в массу, похожую на пластилин. Из нее продукцию будут формовать, используя формы из гипса, которые изготавливают тут же, на фабрике. Техника формовки пришла в советские годы, когда необходимо было работать на массы, обеспечивая большие объемы производства. С помощью автоматики кусок фарфоровой «колбаски», лежащей в гипсовой заготовке, прижимают роликом, придавая ей необходимый вид. Даже такой конвейерный поток не обходится без участия человека. В частности, все ручки к изделиям присоединяют вручную.

После высыхания посуда и другие предметы интерьера становятся светлее и чуть крепче, но все же остаются достаточно хрупкими. Интересно, что до обжига не получившиеся или сломавшиеся изделия можно превратить еще раз в сырье — такое вот безотходное производство.

Первый раз в печи изделия обжигают около 8 часов при температуре 800 градусов, медленно их вращая. Следующий этап — глазурование. Каждое изделие вручную опускают в емкость со специальной жидкостью, содержащей кварцевый песок. Оно тут же заметно белеет. После такого «купания» партия чайников или кружек снова отправляется в печь уже на финальный обжиг при температуре 1800 градусов. Из печи продукция выходит белоснежной и стекловидной. Часть изделий оставят в таком виде, а часть отдадут живописцам, которые находятся в цеху декорирования.

Изделия без росписи называют «бельем» (от слова «белый»). Такие сервизы находят своих покупателей сразу после финального обжига: среди покупателей белоснежной посуды фабрики — рестораны и отели.

Японский фастфуд в Подмосковье: как делают лапшу «Роллтон»>>

Особенности продукции из фарфора

Взяв в руки фарфоровое изделие, на нем можно заметить небольшие темные вкрапления — так называемые «мушки». Это и есть кусочки металла, которые не удалось «вытянуть» магнитной лентой на стадии очистки сырья. Для здоровья никакого вреда они не представляют, а вот эстетический вид портят. От количества этих «мушек» зависит уровень и, соответственно, цена продукции. Но определить качество изделия можно только после финального обжига, когда эти самые «мушки» выступят на поверхности.

Есть еще одна отличительная черта фарфоровых изделий: небольшая деталь обязательно будет шершавой, без глазури. У фарфоровых чашек и тарелок таким будет ободок, а у статуэток — дно. Причина — особенности процесса глазурования: после окунания изделия в состав надо обязательно вытереть ту часть, на которой оно будет стоять в печи на финальном обжиге, иначе изделие навсегда приклеится к поддону. Благодаря этой шершавости потребитель может отличить фарфор от фаянсовой посуды.

Люди — хранители технологии

В цехе декорирования пахнет чем-то, напоминающим эфирные масла хвои. «Это скипидар, люди постарше должны помнить», — поясняет экскурсовод, директор по туризму фабрики «Фарфор Вербилок» Елена Осипенко.

Именно скипидар смешивают живописцы с керамическими порошковыми красками, а далее кистью наносят рисунок по образцу, соблюдая технологию: каждый слой обжигается отдельно.

В помещении, где изделия обретают свою индивидуальность, тихо, царит творческая атмосфера. Часть фигурок рысей на столе у Валентины Ивановны Силантьевой скоро отправится в печь в последний раз: у зверей уже появились пятнышки и усы, написанные жидким золотом, напоминающим йод.

Как делают новую «Аленку» с «веселинками»: репортаж с шоколадной фабрики>>

Работа у женщины спорится, сказывается опыт — 53 года в цехе декорирования, на одном месте.

«Училась здесь, на месте. Нас сажали к рабочим и обучали, потом в училище и художественной лаборатории наверху. Все кабинеты были заполнены, трудилось 200 человек. Сейчас девять, включая одно главного художника», — с ностальгией рассказывает живописец цеха.

Ее коллега рядом работает с деколью. Эта техника позволяет переносить простые изображения на фарфор по принципу переводной картинки. После обжига лак сгорает и рисунок въедается в поверхность. Изделия с деколью стоят намного дешевле, чем те, которые расписаны вручную.

Часть группы отправляется на мастер-класс по росписи фарфоровой чашки. По словам экскурсовода Елены, экскурсии для групп она проводит каждый день: приезжают и школьники, и студенты.

«Сейчас возрождается интерес к производствам, фабрикам. А нам есть что рассказать — в этом году заводу исполнится 268 лет», — отмечает Елена.

Являясь почетным членом Гильдии поставщиков Кремля, получая награды за свою продукцию и выставляясь в лучших музеях страны, фабрика не растеряла главного — людей, которые до сих пор живут своим делом, как им некогда жил ее основатель.

Производство соков в Подмосковье: где и как разливаются самые популярные напитки>>