I want to believe: крупнейший архив с документами об НЛО уничтожен в США

Крупнейший архив с рассекреченными документами об НЛО уничтожили в США

В Штатах ликвидировали крупнейший интернет-архив The Black Vault с рассекреченными документами о неопознанных летающих объектах (НЛО). Это произошло на следующий день после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации всех документов о внеземных формах жизни, сообщает ТАСС .

Как пишет газета The Daily Mail со ссылкой на исследователя и руководителя сайта Джона Гринуолда-младшего, 20 февраля с главного сервера The Black Vault удалили свыше 3,8 млн файлов. Их Гринуолд собирал и размещал в течение почти 30 лет.

Сам исследователь не до конца уверен, было ли случившееся диверсией, но и не исключает пободную возможность. По его словам, еще изменили права на доступ к ряду документов.

При этом Гринуолд планирует восстановить пропавший архив при помощи резервных копий.

19 февраля Трамп в соцсети Truth Social написал, что американское правительство опубликует документы об инопланетянах и НЛО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.