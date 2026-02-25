Психолог перечислила игрушки, соответствующие традиционным ценностям

Традиционные ценности формируются не через абстрактные лекции, а через предметную игру, где ребенок интуитивно осваивает базовые жизненные роли. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

Ранее стало известно, что Минпросвещения составит список разрешенных игрушек для детских садов — они должны соответствовать традиционным ценностям и помогать развитию детей.

По словам психолога, в основе здоровой психики лежит способность созидать, заботиться и взаимодействовать с реальным миром. Поэтому важнейшими остаются обычные куклы и пупсы с реалистичными человеческими пропорциями, младенческими чертами и добрыми лицами.

«Играя с ними, ребенок учится эмпатии, материнству и отцовству, проживает модель крепкой семьи, где есть место нежности и опеке. Это надежный фундамент для будущего родительства, лишенный агрессии или искаженной сексуализации, свойственной многим современным трендовым куклам», — сказала Иванова.

Не менее значимы классические конструкторы, деревянные кубики и наборы для моделирования. Они воспитывают ценность созидательного труда, терпение и пространственное мышление. Ребенок строит дом, крепость, мост — он выступает в роли творца и хозяина, понимая, что для достижения результата нужны упорные усилия.

«Сюда же относятся предметы для сюжетно-ролевых игр: чемоданчик врача, столярные инструменты, детская посудка и игрушечная метла. Через них дети осваивают уважение к труду, помощь ближнему и ведение домашнего хозяйства, осознавая, что забота о доме — это естественная часть жизни», — отметила психолог.

