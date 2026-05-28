Да он нормальный: забивший старушку самокатом подросток уже нападал на бабушек

Подросток, который ударил старушку самокатом по голове, до этого еще два раза нападал на бабушек в Новосибирске, сообщает Mash Siberia .

Последняя пострадавшая бабушка — третья жертва неадекватного школьника на самокате. Ей 89 лет.

Ранее мальчик катался около подъезда, а потом внезапно кинулся на старушку. Очевидцы рассказали, что на место инцидента пришла мать неадеквата, но она даже не поинтересовалась состоянием женщины.

Пострадавшую увезли в больницу на скорой помощи. У пациентки диагностировали сотрясение и рваные раны головы. Позднее из больницы ее отпустили.

По словам местных жителей, предыдущим бабушкам школьник также целился в голову. Одной жертве попал, а у второй удар пришелся в руку, так как агрессор не дотянулся.

Нападает мальчик только на старушек. Мама его защищает. Она заявляет, что сын нормальный, а все вокруг него — нет.

