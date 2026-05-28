HR-эксперт рассказала, как правильно просить о повышении дохода

Екатерина Кириллова отметила, что прежде чем говорить о повышении, важно проявить себя в работе — брать новые проекты, расширять зону ответственности, взаимодействовать с другими подразделениями. По ее словам, именно таких сотрудников руководство чаще замечает и продвигает.

«Во время обучения в вузе есть поговорка: сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. В карьере ситуация похожая. Сначала необходимо проявить себя: браться за новые проекты, расширять зону ответственности, включаться в работу с другими подразделениями», — объяснила Кириллова.

Если вопрос повышения дохода актуален, эксперт советует не начинать разговор с позиции «мне нужны деньги». Эффективнее подчеркнуть вклад в результаты компании и готовность брать дополнительные задачи.

Вместо «Мне нужно больше денег» она рекомендует говорить: «Я готов взять на себя ответственность за новый проект или направление». Вместо сравнения с коллегами — «За последний год я реализовал несколько проектов, вот результаты. Как это может повлиять на уровень моего дохода?» А вместо «Я здесь уже два года, пора повышать зарплату» — «Я хочу продолжать развиваться в компании. Что мне нужно сделать, чтобы выйти на следующий уровень дохода?»

«Важно донести до руководителя, что сотрудник готов развиваться и брать на себя больше ответственности или полномочий. В таком случае руководители чаще предлагают конкретные варианты роста», — отметила Кириллова.

Она также посоветовала обращать внимание на «красные флаги». Если в ответ звучат формулировки «потом посмотрим» или «сейчас не время», стоит вернуться к разговору позже или рассмотреть другие проекты внутри компании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.