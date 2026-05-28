RT показал фильм о Сергее Ярашеве, 68 дней державшем позицию в ДНР

RT опубликовал ролик о подвиге бойца специальной военной операции Сергея Ярашева, который 68 дней в одиночку удерживал позицию в Донецкой Народной Республике. Военнослужащий во время задания лишился обеих ступней.

В фильме рассказывается, что за время обороны позиции подразделения Вооруженных сил Украины около пяти раз штурмовали участок. Сергей Ярашев сообщил, что ему буквально приходилось прогрызать дорогу через оптоволокно, чтобы сохранить контроль над точкой.

Боец также рассказал спецкору RT Валентину Горшенину, что даже во время сна над позицией находились российские дроны.

По поручению президента Владимира Путина Сергею Ярашеву вручили звезду Героя России. Главный редактор RT Маргарита Симоньян присудила военнослужащему премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей.

