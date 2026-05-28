Продюсер Гера Иващенко прокомментировал внешние изменения Киркорова, Бони и Айзы

В эфире радио «Комсомольская правда» участники программы обсудили недавние пластические операции звезд. Отдельное внимание уделили внешнему виду Филиппа Киркорова, который около месяца назад появился на публике с заметным отеком глаз.

Сам артист объяснил это тем, что переел черной икры. Продюсер Гера Иващенко допустил и другие версии.

«Я могу сказать опять же продюсерский ход. Либо Филипп не договорился, например, не нашел доктора своего, и тогда нет смысла пиарить другого доктора, и тогда, если есть смысл молчать, то артист, мне кажется, лучше выберет помолчать. Поэтому, если есть возможность скинуть все на аллергию, я думаю, что Филипп мог, как хитрый жук, воспользоваться этой опцией. Либо ему не понравился результат, если действительно была операция, и тогда он, наоборот, может быть с этим хирургом в хороших отношениях, но понимает, что это подлежит исправлению или все еще не встало до конца. С другой стороны, он действительно в тот день летел и, если он съел икры черной, как он сам сказал, то белковое отравление, все мы знаем, падает на лицо, а у Филиппа такое строение — что тело стройное, а лицо отечное. Если он поест побольше, а еще спал и летел, то, конечно. Но мы при этом помним Плющенко… который делал себе лисьи глазки», — высказался Гера Иващенко.

Продюсер также прокомментировал недавнюю подтяжку лица Айзы в Сеуле и омолаживающую операцию Виктории Бони за 30 млн рублей. По его мнению, Айза могла сделать операцию по бартеру, а у Бони после вмешательства осталась заметная венка на лбу, которую сама блогер упоминала в видео.

