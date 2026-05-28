Полина Диброва заявила, что замок Пугачевой могут купить под ивенты

Бизнесвумен Полина Диброва предположила, что замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь могут приобрести для проведения мероприятий или поклонники певицы, сообщает kp.ru .

Полина Диброва рассказала, что бывала в замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь вместе с Дмитрием и Романом. По словам бизнесвумен, обстановка в особняке показалась ей необычной.

«Я была в замке Пугачевой. Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная и, скажем так, жить бы я там точно не смогла. Но интересно», — сообщила она журналисту KP.RU Ольге Родиной.

Диброва отметила, что не представляет покупателей, готовых сейчас приобрести этот объект недвижимости для проживания. Она допустила, что замок могут выкупить для проведения ивент-мероприятий или тематических вечеринок. По ее мнению, владельцем также может стать большой поклонник Аллы Пугачевой и ее семьи.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, допускающий арест имущества уехавших из России граждан при ряде правонарушений. В случае судебного решения мера может затронуть и недвижимость певицы.

