Грушко заявил, что блокада Калининграда обернется для НАТО последствиями

Замглавы МИД Грушко оценил шансы НАТО захватить Калининград
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для инициаторов, сообщает RT.

Александр Грушко отметил, что в Балтийском море растет военная активность НАТО. По его словам, регион «превращается в арену конфронтации», там увеличивается число операций и разведывательных миссий, а в Польше и странах Балтии на постоянной основе размещаются силы бригадного уровня.

«Балтийское море превращается в арену конфронтации. Там огромное количество различных операций, военная активность. Размещается сила на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии, усиливаются и становятся более интенсивными разведывательные операции», — сказал замглавы МИД.

Возможности альянса захватить Калининград он оценил «как нулевые».

«Я исхожу из того, что все-таки в НАТО это, особенно в военной среде, понимают. Что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить, это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает. И здесь, еще раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — добавил Грушко.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью Neue Zurcher Zeitung, что НАТО должно «показать русским», что способно «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде. В Кремле назвали эти слова «заявлением на грани безумия».

