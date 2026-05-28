Грушко заявил, что блокада Калининграда обернется для НАТО последствиями

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для инициаторов, сообщает RT .

Александр Грушко отметил, что в Балтийском море растет военная активность НАТО. По его словам, регион «превращается в арену конфронтации», там увеличивается число операций и разведывательных миссий, а в Польше и странах Балтии на постоянной основе размещаются силы бригадного уровня.

«Балтийское море превращается в арену конфронтации. Там огромное количество различных операций, военная активность. Размещается сила на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии, усиливаются и становятся более интенсивными разведывательные операции», — сказал замглавы МИД.

Возможности альянса захватить Калининград он оценил «как нулевые».

«Я исхожу из того, что все-таки в НАТО это, особенно в военной среде, понимают. Что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить, это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает. И здесь, еще раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — добавил Грушко.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью Neue Zurcher Zeitung, что НАТО должно «показать русским», что способно «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде. В Кремле назвали эти слова «заявлением на грани безумия».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.