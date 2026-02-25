СИЗО-6 ГУФСИН России по Московской области пресекли попытку передачи запрещенных предметов

В ходе реализации оперативной информации, сотрудниками следственного изолятора № 6 города Коломны при проведении досмотра передаваемых вещей, обнаружены запрещенные предметы, которые были спрятаны ухищренным способом: смарт часы с возможностью осуществления звонков и выходом в интернет в количестве 2 штук, 5 блютуз гарнитур, 2 флеш-карты MicroSD и 2картридера, а также денежные средства в размере 200 000 рублей купюрами по 5000 рублей.

В отношении гражданина А. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 19.12 КоАП Российской Федерации (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания).

Передача запрещенных предметов лицам, содержащихся в СИЗО, является нарушением закона и может повлечь за собой ответственность, в том числе уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.