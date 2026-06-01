ГМС «Нефтемаш» сократит 40 сотрудников до конца июня

Информацию о предстоящих увольнениях подтвердил региональный департамент труда и занятости населения.

«На предприятии будет уволено 40 сотрудников. Эту работу предприятие начало в апреле и завершит к концу июня», — приводит данные департамента 72.ru.

По данным издания, первые слухи о сокращениях появились в феврале. Однако списки работников, подпадающих под увольнение, сформировали только в апреле. В них вошли инженерные сотрудники разных отделов и подразделений компании.

Сотрудники сообщили, что формально речь идет не о сокращении штата. Работникам предлагают расторгнуть договор по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере двух средних зарплат.

Редакция «Наш город» направила запрос руководству ГМС «Нефтемаш». Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что в Тюмени под сокращение чаще других попадают работники нефтесервисной отрасли, научные сотрудники и специалисты нефтедобычи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.