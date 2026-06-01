Подросток из Искитима публикует видео с убийствами животных

В Искитиме подросток размещает в Telegram видео с расправами над животными. Местные жители обратились в правоохранительные органы, сообщает Om1 Новосибирск .

Жители Искитима заявили о подростке, который публикует в соцсетях видео с жестоким обращением с животными. По данным Telegram-канала «Анонимный Новосибирск», предполагаемого живодера зовут Артем С.

«Он создает Telegram-каналы, где издевается над животными. Они быстро блокируются, но он создает новые. Так недавно он зарезал кролика на фоне пиктограммы и снял весь процесс на видео. Доподлинно неизвестно, где конкретно он совершил злодеяние, но прописан он в Искитиме», — отмечается в сообщении.

Администратор канала рассказал изданию, что получил информацию от анонимного подписчика и проверил метаданные роликов. По его словам, записи были сделаны 26–29 мая. После огласки автор видео, как утверждается, отреагировал в закрытом канале и с иронией заявил о намерении покинуть город. На аватаре профиля замечена нацистская символика.

Редакция направила запрос в управление МВД по Новосибирской области. В России жестокое обращение с животными является уголовным преступлением. По статье 245 УК РФ виновным может грозить до трех лет лишения свободы.

