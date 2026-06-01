Названа оптимальная температура для хранения шоколада

Основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян заявил, что шоколад лучше хранить при 16–20 градусах тепла, чтобы сохранить вкус и текстуру, сообщает NEWS.ru .

«Как правильно хранить шоколад? Лучшее место для него — прохладный сухой шкаф, куда не попадает солнечный свет. Идеальная температура — примерно 16–20 градусов тепла. В таких условиях плитка сохраняет и аромат, и характерный хруст при разломе», — пояснил эксперт.

Он добавил, что продукт легко впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому важно соблюдать правила упаковки. Плитку лучше держать в плотной заводской обертке или герметичном контейнере. Особенно это касается шоколада с добавками — орехами, начинками и специями.

Если в помещении слишком жарко, допустимо убрать шоколад в холодильник. В этом случае его следует завернуть в несколько слоев упаковки и положить в наиболее теплое место, например на дверцу. Перед употреблением плитке нужно дать согреться в упаковке, чтобы избежать появления конденсата.

