Политолог заявил, что демократы атакуют Трампа слухами о его здоровье

По словам политолога, разговоры о якобы «отфильтрованном» медосмотре президента США стали частью внутриполитической борьбы. Демократы, по его мнению, применяют ту же стратегию, которую республиканцы ранее использовали против Джо Байдена, критикуя его состояние здоровья.

«Слухи о плохом самочувствии Трампа надо интерпретировать в контексте внутриполитической борьбы. Демократы взяли ту же зеркальную стратегию, какой пользовались республиканцы, критикуя Байдена за его „причуды“ по состоянию здоровья. Трамп троллил его. То же самое сейчас повторяется и с действующим президентом США. Думаю, вслед за одним изданием подключатся другие. Они попытаются дискредитировать Трампа через историю с болезнями, которые пытаются скрыть. Понятно, что глава Белого дома уже в возрасте, здоровье у него не как в молодости. Даже если сравнивать Трампа с Байденом, то первый выглядит как огурчик. Но демократы будут хвататься за любые мелочи, в частности, за отсутствие анализов», — высказался Блохин.

Эксперт добавил, что полностью здоровых президентов не бывает. Он напомнил, что у Джорджа Буша-младшего были проблемы с алкоголем, а Рональд Рейган страдал болезнью Альцгеймера.

Ранее врач Трампа Шон Барбабелла сообщил, что у президента США отличное состояние здоровья, сильные легкие и сердце, а когнитивные показатели остаются хорошими.

