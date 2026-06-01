В День защиты детей Сергей Мазаев и Эдмунд Шклярский рассказали, какие пластинки слушали в детстве

В первом квартале 2026 года, по данным сервисов, на 11% вырос спрос на виниловые пластинки. Вопреки распространенному мнению этот формат слушают не только люди старшего поколения — фиксируется всплеск интереса как у молодежной, так и у детской аудитории. На заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» рассказали, что сейчас, как и раньше, на пластинках выпускают сказки, музыкальные спектакли и детские песенки, которые так нравятся ребятам, сообщает пресс-служба завода.

Одной из запоминающихся работ стал альбом легендарного «Щелкунчика» в исполнении Сергея Мазаева и коллектива Queentet.

По словам музыканта, это произведение ему всегда нравилось, а музыка П. И. Чайковского — это настоящие наши русские шедевры. Сергей Мазаев вспомнил, какие пластинки слушал сам, будучи ребенком.

«Сказки были те же, что и у всех на детских пластинках. „Бременские музыканты“ слушали, этот винил появился, когда я стал уже достаточно большим мальчиком. Ну и потом „Маленький принц“ всех завораживал. Еще были пластинки, которые продавались в магазинах в Советском Союзе, и мама их покупала. А вот западный рок-н-ролл я услышал, когда мой дядюшка, младший брат мамы Алексей Иванович, приносил домой на рентгеновских пленках нарезанные пластинки. Я помню Blue sweet shoes, Tutti Frutti Элвиса Пресли. Такие рок-н-роллы первой волны», — рассказал Сергей Мазаев.

Музыкант поздравил ребят с Днем защиты детей, пожелал им познавать науки и побеждать во всем — наша страна дала человечеству гигантское количество фантастических ученых и деятелей искусства. Всю свою музыку сегодня Сергей Мазаев издает на виниле — и это символично, ведь винил остается вечным мостом между поколениями, который объединяет прошлое и будущее нашей культуры.

«Пластинка — это первоисточник. Первый носитель после фонографа, на котором люди научились фиксировать звуки, в частности музыку, были именно виниловые пластинки. Вернее, они, наверное, до этого были даже, по-моему, эбонитовые и кололись. Сейчас современный винил — более крепкий материал и не колется. К тому же имеет большой формат, красивую обложку, это тоже произведение искусства», — отметил фронтмен Queentet.

Воспоминаниями детства поделился и лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский. Сначала у музыканта не было никаких проигрывателей, был патефон, а жили тогда в коммунальной квартире вместе с родственниками.

«Мы ставили на этот патефон вальсы Штрауса, махали руками, потому что нам казалось, что профессия дирижера самая лучшая. Играет оркестр, а ты просто машешь руками. Позже появился проигрыватель, потом вся информация шла уже через радио и магнитофоны. Однажды мы поймали радиостанцию, где полчаса в определенное время крутили одну и ту же песню „Битлз“ Can’t Buy Me Love. Мы бы и час сидели и слушали это все. Поэтому, наверное, тогда и была предрешена моя судьба, что уже никуда было не деться», — рассказал Эдмунд Шклярский.

Выпуск винила для детской аудитории имеет особую ценность и глубокий смысл: дети — наше будущее, они должны с малых лет слушать добрые сказки и приобщаться к хорошей музыке, считают на виниловом заводе.

«В последние годы винил стал по-настоящему семейным звуковым носителем: когда вечером собираются родные и близкие люди, ставят пластинку — и музыка звучит и для родителей, и для детей. Добрая сказка, рассказанная диктором, похожа на голос мамы, а легкое шуршание винила создает особый уют. Мы, например, издавали саундтрек „Тайна третьей планеты“ известного композитора Александра Зацепина, „Новогоднюю ночь“ Дмитрия Прянова и другие произведения. Уверен, эта музыка очень нравится нашим самым юным слушателям», — сказал руководитель направления холдинга завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.