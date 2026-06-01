Мощнейший взрыв прогремел на территории предприятия по производству фейерверков на Мальте. К настоящему моменту известно об одном пострадавшем, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как на заводе прогремели несколько сильных взрывов. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма, видны фрагменты салюта.

По данным местных СМИ, взрывная волна повредила ближайшие дома и автомобили. После первого взрыва последовала серия мелких детонаций. Жителей соседних районов оперативно эвакуировали.

Местные власти утверждают, что в момент ЧП на предприятии никого не было, однако спасатели разбирают завалы в поисках погибших и пострадавших. На данный момент известно об одном пострадавшем курьере, который получил легкие травмы из-за разлетевшихся обломков.

