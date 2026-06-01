Британский фермер залил навозом 20 машин туристов

В графстве Камбрия фермер облил навозом около двадцати автомобилей, припаркованных без разрешения на его пастбище. Среди них оказались машины марок Mercedes, Jaguar и BMW, сообщает infox.ru со ссылкой на Daily Mail.

Все произошло 25 мая в Озерном крае. Владелец фермы Хогг Ходжсон обнаружил, что туристы снова оставили автомобили прямо на его поле и отправились гулять по окрестностям. По словам фермера, подобные случаи происходят регулярно.

Увидев на пастбище около двадцати машин, он решил проучить нарушителей и направил на них цистерну с навозом. Под струю попали в том числе автомобили люксовых марок.

Фермер заявил, что не гордится своим поступком, но устал от поведения туристов. По его словам, водители без разрешения открывают ворота, заезжают на частную территорию, оставляют мусор и иногда ломают заборы. При этом у въезда размещено крупное объявление о том, что поле предназначено для выпаса овец и парковка там запрещена.

После случившегося фермер быстро стал известен в интернете.

